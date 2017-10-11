Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

12:20 В Госдуме 11 октября состоится «правительственный час», в ходе которого депутаты обсудят состояние и совершенствование межбюджетных отношений, сообщает ИА REGNUM. На вопросы парламентариев ответят замглавы правительства РФ Дмитрий Козак и глава Министерства финансов Антон Силуанов. ИА REGNUM проведёт онлайн-трансляцию. Тема совершенствования межбюджетных отношений очень актуальная и болезненная, отметил накануне первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). «Тема действительно очень актуальная и болезненная, всем известно неравномерное финансовое состояние регионов, большие долги: более 2 трлн рублей — накопленный долг регионов, из них федеральному бюджету — более 1 трлн рублей. Всё это, естественно, вызывает очень много вопросов, особенно в период обсуждения федерального бюджета и, конечно, межбюджетные отношения — один из главных вопросов, который нам предстоит обсуждать», — отметил Жуков. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 ноября предоставить доклад по программе реструктуризации задолженности регионов перед федеральным бюджетом, сообщает официальный сайт Кремля. Все регионы после реструктуризации должны будут ежегодно вносить платежи в течение семи лет в погашение накопленной задолженности. Так, в 2018—2019 годах платёж составит 5% от накопленной на 1 января 2018 года задолженности; в 2020 году — 10%; в 2021—2024 годах — 20%.

12:34 Выступает заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак с докладом о совершенствовании межбюджетных отношений.

12:36 Ситуация в регионах и межбюджетные трансферты всегда вызывала неподдельный интерес, указал Козак. Модернизация межбюджетных отношений была одной из ключевых повесток обоих палат парламента, президента РФ, Счётной палаты РФ. При активном участии всех государственных органов субъектов РФ последнее время велась активная работа по переосмыслению застарелых стереотипов о правилах межбюджетных отношений, «чтобы не на словах, а на деле они были основаны на принципах прозрачности и ответственности», указал он.

12:39 Инвентаризация полномочий и объективных возможностей регионов прошла успешно, констатирует Козак: «сложилась объективная картина реальной ситуации, получены полные данные о консолидированных расходах бюджета каждого региона. Мы имеем нормированные расходы по каждому из направлений — расчётные, модельные, нормативные» «Модельные расходы определены из сложившегося среднероссийского уровня финансирования отраслей экономики», — указал Козак. Для объективной оценки в учёт не принимались доходы пяти самых обеспеченных регионов РФ. Применены специфические индексы для каждого региона, учитывающие демографические, климатические и прочие особенности каждого региона.

12:41 В 2018 году 57 регионам налоговый потенциал не позволит покрыть нормативные расходы модельного бюжета. 24 из них после получения дотаций не смогут обеспечивать обязательства на среднероссийском уровне. Однако 28 регионов смогут обеспечить модельное расходование регионов, констатирует Козак. Он также добавил, что по данной методике установлено, что модельному расходованию удовлетворяют 12 регионов к настоящему моменту

12:43 «У Минфина нет отбоя от заявок губернаторов, чтобы сделать систему открытой для доступа руководителей регионов, чтобы они могли сопоставить себя с другими регионами». Мы должны создать такие правила, где помощь оказывается действительно тем, кто объективно испытывает в том потребность по состоянию на каждый финансовый год. И усиливать мотивацию регионов повышать свой экономический потенциал, понижая уровень дотационности и увеличивая свободу для проведения собственной экономической политики», — заявил Козак.

12:44 В 2018 году объём дотаций на выравнивание бюджетов предлагается увеличить на 3,5 млрд рублей до 645 млрд рублей. Из них 430 млрд рублей распределены действующим федеральным законом о бюджете. 38% нераспределённых дотаций распределят между регионами с учётом результатов мониторинга расходных полномочий — с учётом дефицитов модельных бюджетов, с учётом уже распределённых дотаций.

12:47 «У нас в распоряжении есть 100,1 млрд рублей на дотации на сбалансированность региональных бюджетов. И мы понимаем, что эти диспропорции, которые выявлены в результате мониторинга, можно закрыть, добалансировать с помощью этой суммы» По результатам распределения дотаций в 23 регионах расчётный дефицит модельных бюджетов составляет около 100 млрд рублей. В значительной степени он обусловлен сохранившихся после реструктуризации высокой долговой нагрузкой. В 2018 году, таким образом, правительство рассчитывает «обнулить» проблему с задолженностью.

12:48 «При распределении эти 100 млрд субсидий удивительным образом совпали с 100 млрд дефицита»

12:49 3 ноября состоится заседание правкомиссии — с участием всех регионов максимально прозрачно эти субсидии будут распределены, чтобы «не возникло ощущения, что мы под полой всё это распилили»

12:51 Теперь дотации будут сопровождаться соглашениями с регионами. В прошлый раз половина регионов приняли бюджеты, где заложили повышенные доходы в бюджеты своих субъектов. «Теперь они будут оформляться под соглашения с обязательствами по обязательному выполнению соответствующих обязательств — после этого половина регионов отказались получать дотации. В январе-февраля возникнет дилемма из-за невыполнения прежних взятых на себя обязательств в прошлом году — в ответ произойдёт 5% сокращение дотаций на выравнивание».

12:57 «Вели последовательную работу по реструктуризации коммерческой задолженности, и этого удалось добиться — они существенно снижаются. Но совокупные долги всё равно очень высокие». По поручению президента правительство представило вариант реструктуризации. По словам Козака, она будет проведено на следующих условиях: 748 млрд реструктурируются на 7 лет, при этом по итогам 2018—19 гг. будут подведены итоги, насколько успешно регионы развивают собственный экономический потенциал. В случае затруднений период будет продлён до 2029 года. «По существу, это прощение долгов, но под условие, что будет решение проблем наращивание собственного потенциала», — указал Козак. «428 млрд рублей — это те средства, которые могут быть направлены на приоритетное развитие приоритетных отраслей».

12:57 «К настоящему времени в проекте бюджета из 65 видов субсидий 52 уже распределены. Ко второму чтению постараемся распределить остальные субсидии»

13:00 Выступление председателя Счетной палаты РФ Татьяны Голиковой.

13:01 Голикова намерена привлечь внимание парламентариев к проблемам, которые не получили решения или получили частичное решение в проекте федерального бюджета на 2018—2020 годы.

13:04 Голикова отметила, что «за период 2012—2016 гг. резко выросла несбалансированность региональных бюджетов и, как следствие, вырос госдолг». По ее словам, «подтверждением несбалансированности является сокращение доходов консолидированных бюджетов с учетом межбюджетных трансфертов в ВВП с 12% в 2012 году до 11,6% в 2018 году и 11,3% в 2020 году», — добавила она.

13:04 «Во многом несбалансированность региональных бюджетов обусловлена принимаемыми решениями на федеральном уровне», — заявила Голикова.

13:07 На законодательном уровне существует системная проблема, связанная с реализацией полномочий в сфере здравоохранения, сказала Голикова, объяснив позицию на примере Марий Эл. По ее словам, правительство в бюджете на 2018—2020 гг. частично решает эту проблему посредством учета перечисленных расходов в модельных бюджетах и при распределении дотаций на выравнивание, но, по оценке Счетной палаты, этого недостаточно.

13:12 Счетная палата выделила разные типы расходных полномочий по признаку обеспеченности. 1-й — полномочия, которые обеспечивались регионами исходя из фактических расходов предыдущего года, несмотря на наличие устанавливаемых на федеральном уровне финансовых нормативов. 2-й — совместное ведение без установления финансовых нормативов на федеральном уровне, реализация полномочий частично передана на исполнение с уровня региона на муниципалитеты с предоставлением субвенции, которая должна быть обеспечена регионом. 3-й — накопленные неисполненные полномочия.

13:14 Счетная палата фиксирует рост нарушений в финансовой сфере в регионах. За 2016 год проверено 56 организаций в 36 регионах, за прошедшие 9 месяцев 2017 года 21 организация в 21 регионе.

13:15 Выступает депутат Ольга Севастьянова

13:17 В Госдуму будут внесены законопроекты по оптимизации налогов в осеннюю сессию 2018 года.

13:20 Депутат Госдумы Владимир Кашин (КПРФ): Почему правительство не принимает очевидные решения для решения больших задач, в частности, повышение налогов и сборов. Также он указал на несоразмерность бюджетов — бюджет Сахалина в три раза больше, чем в Волгоградской области. Козак: «Мы всегда выбираем между Сциллой и Харибдой… Будем вместе с вами решать проблемы… Сегодня есть тот бюджет, который есть».

13:22 Вопрос задаёт депутат ЛДПР Алексей Диденко: Прозвучала информация о грантовой поддержке в 20 млрд рублей на ближайшую трёхлетку для эффективных регионов по росту налогового потенциала. Какие критерии будут для регионов выставлены? Вице-премьер Дмитрий Козак: критерии определения «победителей» будут такими же, как и в прошлом году при распределении 5 млрд рублей. 90% — наращивание собственного налогового потенциала, рост доходов в консолидированный бюджет.

13:23 Критерии распределения: ранее небольшие регионы попали в число лидеров этого конкурса. Поэтому если распределять без учёта численности населения, регионы могут получать незаслуженно большие гранты. Окончательно решение не принято — правительство рассматривает вопрос о том, чтобы выделять гранты в расчёте на душу населения.

13:26 Депутат Госдумы Надежда Максимова («Единая Россия») указала на закредитованность региональных бюджетов. Ждут регионы реализации программы, когда правительство собирается приступить к реализации? Козак: В бюджете на 2017 год правительство внесло нормы о реструктуризации долгов. Вице-премьер просит Госдуму поддержать инициативу. Условия реструктуризации практически такие же, как условия предоставления кредитов в 2017 году, добавил он. «Каждому региону достатоно просто выполнить условия, чтоб получить не семилетнюю, а 12-летнюю реструктуризацию»

13:28 Вопрос задаёт депутат Справедливая Россия Олег Шеин: Каким образом по данной группе людей (сиротам) принимаются решения в отношении дотаций, в частности, на жильё? Вице-премьер Дмитрий Козак: Расходы на это — это собственная компетенция региона. Учтены в модельных бюджетах и при трансфертах в региональные бюджеты. Что касается регулирования, то на федеральном уровне мы установили эти требования. Естественно, они завышены для детей-сирот, имеют права на это те дети, которые имеют уже правнуков — они имеют право встать в очередь на жильё. Мы в настоящее время прорабатываем меры, чтобы уменьшить давление на регионы путём смещения обязательств регионов.

13:31 Вопрос задаёт депутат КПРФ Вера Ганзя: Инвентаризация полномочий была неэффективна, поскольку не были учтены капвложения, ЖКХ и прочие существенные расходы. Как будет работать комиссия по инвентаризации дальше? Вице-премьер Дмитрий Козак: Учёт всех затрат в модельных бюджетах выполнен. Это подтверждается информацией на сайте — 12,3% от расходов каждого субъекта заложены капрасходы. Такая планка гораздо выше реальной по большинству субъектов РФ. Что касается полномочий комиссии, то здесь работа ведётся Минфином, МЭР со всеми органами федеральной власти. «Она находится в зачаточном состоянии, поскольку все отраслевые органы федеральной власти сопротивляются этой работе, они хотят отрегулировать отношения с другими уровнями, чтобы отмобилизовать средства с региональных и муниципальных уровней средства на свою отрасль», — указал Козак. Правительство продолжит прорабатывать это направление.

13:35 Вопрос задаёт депутат ЛДПР Михаил Дегтярев: О поощрении регионов с деятельной экономической политики. По прогнозу 36 с лишним млрд планируется вернуть в регионы, 18 — уже в 2018 году распределяются. Как будут распределяться оставшиеся суммы и какие дополнительные средства по реализации этой меры планируются? Вице-премьер Дмитрий Козак: Планируется расходовать между регионами пропорционально дополнительным доходам от регионов в федеральный бюджет. Есть разногласия, за какой период считать прирост — два, три года или среднегодовой. По словам Козака, 36 наиболее развитых региона получают зачастую эту помощь, что несправедливо. Правительство будет пытаться перенаправить эти средства в пользу менее развитых регионов. Однако решение пока на этот счёт не принято — оно будет решаться уже в ближайшие дни

13:38 Вопрос задаёт депутат «Единой России» Ирина Гусева: Большую тревогу вызывает долг перед коммерческими организациями, банками. До 13% средств бюджета уходят на обеспечение долга регионов. Как решаться будет проблема коммерческой задолженности? Вице-премьер Дмитрий Козак: Если мы по итогам инвентаризации и реструктуризации, оценки оставшейся задолженности распределим 100 млрд дотации на сбалансированность, мы в условиях 2018 года может обнулить эту ситуацию. Субъекты смогут при таком варианте (32 субъекта) смогут полностью закрыть все свои проблемы, погасить коммерческие кредиты, заплатить заработную плату. «3 ноября с участием региона мы примем это решение, постараемся решить эту проблему коммерческой задолженности», — указал он. Чтобы не наращивать дальше такую задолженность, будут введены ограничения на объём кредитов и по максимальной процентной ставке. «Будет установлено в соглашениях о реструктуризации ограничения на эту тему. Мы проработали с банками — они согласны в принципе для регионов и муниципалитетов предоставлять по ставке — ключевая ставка ЦБ + 1%».

13:41 Вопрос задаёт депутат «Справедливой России» Александр Ремезков: Не усугубит ли дифференциацию субъектов нынешняя политика по реструктуризации? Депутат считает, что в текущей редакции мер кредиты подорожают для регионов. «Они вынуждены будут занимать под 9,5%, увеличивая долги в десятки раз». Вице-премьер Дмитрий Козак вновь повторил, что если остаток денег в 100 млрд рублей распределим точно, то покроем все проблемы регионов в полном объёме. Отдельно придётся разбираться со скрытой дебиторской задолженностью. «До конца текущего года попробуем найти решения, но 63 млрд просрочки дебиторской задолженности — это не что иное, как мошенничество», — указал Козак. «Если мы будем поощрять такую деятельность, то проблема дорастёт до гигантских масштабов. Но все остальные проблемы, связанные с долговой нагрузкой, мы решаем, ограничивая получения кредитов без реальной потребности», — добавил он.

13:44 Вопрос задает депутат Алексей Журавлев («Родина»). Он обеспокоен ситуацией самозанятыми гражданами. На 31 августа зарегистрировано 295 человек, они собираются с них получить около 85 млрд рублей? Не будем мы еще выделять трансферты в связи с этим? Читайте также: Регионы РФ в 2018 получат более 1,5 трлн рублей из федерального бюджета Глава Минфина Антон Силуанов: ПФР требует балансировки из федерального бюджета. В позицию самозанятых включены не только самозанятые, но и ИП, уточнил министр. Он также сообщил о решении помочь самозанятым в уплате средств в страховые фонды. Предусмотренное соответствует тому, что можем получить от категории работников, заверил министр.

13:47 Вопрос задаёт депутат «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов: о несправедливости в межбюджетных отношениях, когда у регионов-доноров изымаются средства для отстающих регионов. Как стимулировать регионы, которые являются флагманами развития? Может быть, те гранты, которые распределяет правительство, оставлять таким регионам? Вице-премьер Дмитрий Козак: Оставлять ту часть, которую они заработали — мы и так её оставляли всё это время с 2004 года. В 2016 году политика изменилась, но «мы не собираемся постоянно перераспределять эти средства и ликвидировать перекосы — делать их часто мы не будем». В целом такие регионы будут стимулироваться так же, как и низкодоходные: через гранты, дотации и прочие меры.

13:49 Депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ) задал вопрос о реализации майских указов, в том числе в сфере образования. Предусматриваются ли допсредства на реализацию майских указов? Вице-премьер Дмитрий Козак заверил, что все расходы учтены в модельном бюджете, балансировка региональных бюджетов производится с учетом этих расходов. «Мы решим проблему во всех регионах», — добавил он.

13:53 Вопрос задаёт депутат ЛДПР Сергей Натаров: до сих пор сохраняется недопустимая ситуация, когда на федеральном уровне принимаются законы о льготах по налогам, зачисляющиеся в местные и региональные бюджеты. По его словам, в регионах теряются огромные суммы, что является основной причиной несбалансированности региональных бюджетов. Нужны свободные средства для оперативных расходов — сейчас у регионов руки в этом отношении серьёзно связаны. Как согласовать этот процесс? Вице-премьер Дмитрий Козак: льготы, установленные федеральными законами в отношении льгот, влекут выпадающие доходы 73 млрд рублей. Эта ситуация недопустима. Правой рукой установили федерализм бюджетный, а левой пытаемся залезть в карман регионов и муниципалитетов — такая ситуация недопустима. Я уже говорил, что мы подготовили законопроект по льготам, согласно которому любое установление таких льгот будет влечь прямую компенсацию из федерального бюджета выпадающего дохода. Также договорились, что есть ещё один страхущий механизм — мера будет рассматриваться предварительно до внесения в Думу комиссией по региональному развитию, чтобы максимально затруднить прохождение непродуманных мер.

13:55 Читайте также: Регионам РФ помогут избавиться от банковских долгов Депутат Госдумы Николай Говорин («Единая Россия») обратил внимание: на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в ближайшее время потребуется выделение допсредств из федерального бюджета. Дотации не покрывают расходов, указал он. Вице-премьер Дмитрий Козак заверил, что «эти расходы учтены при предоставлении дотаций на выравнивание, и мы понимаем, где остались дефициты». Забайкальский край не может выполнить обязательство, и необходимо ликвидировать дефицит, Челябинск имеет средства на эти цели, добавил он.

13:59 Вопрос задаёт депутат «Справедливой России» Олег Николаев: о проблемах с формированием региональных бюджетов. Не принесли окончательных результатов по дифференциации те меры, которые были приняты по централизацию доходов — налог на прибыль, ряд акцизов. Каковы конкретные меры по дифференциации бюджетов регионов? Когда планируется достичь плановых показателей? Вице-премьер Дмитрий Козак: «Если речь идёт о том, чтобы обеспечить равенство регионов по всем доходам, мы никогда этого не достигнем. В России уровень экономического развития будет всегда. Мы всегда должны будем заниматься межбюджетным выравниванием». Заниженные расходы на здравоохранение, образование и так далее — в модельных бюджетах они учтены в полном объёме, вновь повторил вице-премьер. В противном случае «никакого ВВП не хватит, чтобы их покрыть. А исходя из сложившегося среднероссийского уровня финансирования каждой отрасли экономики и социальной сферы», указал он. «Чтобы они не были занижены, не учитывались в расчёте расходы десяти самых обеспеченных, десяти самых низкообеспеченных и пятёрка лидеров», — добавил Козак.

14:02 Выступает депутат фракции КПРФ Валентин Шурчанов: лет 10 эта проблема на уровне Федерального собрания была заморожена. Нас радует, что её начали обсуждать. Решения федеральных органов увеличивать нагрузки на региональные бюджеты не сработают — нагрузки всё равно становятся неподъёмными. Все предпринятые правительством меры не решают этой проблемы, убеждён депутат. Удельный вес в общем объёме регулируемых расходов приходится на социальную сферу, достигая по ряду направлений 95%, указал он. Доходные источники региональных бюджетов не пересматривались. «Не только губернаторы виноваты. Виновата федеральная власть, которая всё это дело не обеспечивает. Хотя много раз говорили, что такие возможности есть — огромные средства лежат в США, меры по деофшоризации до сих пор не реализованы», — указал Шурчанов.

14:04 По словам Шурчанова, принимает решение о налогах также федеральный центр. «Федеральная власть заставляет. Из 9 трлн расходов госкорпорации — это 75% этих решений. Почему мы освободили от налогового резидентства наших граждан по доходам? Разве это не имеет отношения к регионам?»

14:04 Депутат фракции КПРФ Валентин Шурчанов говорит, что банкам 1 трлн уже выделили и вновь будут выделять, а регионам ничего из этого не достаётся. «Налоговое администрирование не принадлежит ни депутатам, ни региональным заксобраниям», — указал он.

14:07 Выступает от КПРФ Николай Харитонов. Стоит вопрос состояния и совершенствования межбюджетных отношений, отметил он. Парламентарий уверен, что нынешнее заседание надо сделать первым этапом изучения межбюджетных отношений. Депутат предложил пригласить региональных, муниципальных депутатов и губернаторов для полноценного дальнейшего разговора. «Мне бы хотелось заручиться поддержкой, что следующее большое заседание состоится», — обратился Харитонов к ведущему заседание спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

14:11 В ходе обсуждения спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что «при внесении проекта бюджета из 65 субсидий 52 уже представлены в распределенном виде, каждый регион видит, какие он получит».

14:13 Выступает лидер ЛДПР Владимир Жириновский: «Мы много говорим и правильно говорим. Всё это хорошо. Но почему топчемся на месте и не видим выхода из тупика, куда сами себя загнали? Главное не определили: каким должно быть наше государство. Оно должно быть централизовано».

14:13 «27 лет туда-сюда движемся. Но Россия может быть только централизованным государством. Федерация — смерть для государства», — подчеркнул лидер ЛДПР

14:14 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что количество субъектов РФ совершенно неоправданно — по его словам, нужно учесть опыт США, где при гораздо большей численности населения штатов даже меньше.

14:16 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский о политике в отношении регионов: «Расставьте, пожалуйста, грамотно приоритеты. Они не расставлены. Сделайте дороги, 18 лет команда у власти стоит. Пошёл уже 19-й год. Где дороги? Даже «Москва — Петербург» не можете построить. «Урал — Север» построить не можете, хотя в повестке стояло ещё при царе».

14:17 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с критикой идеи о сохранении заработанных средств в «богатых» регионах: люди в дефицитных регионах работают не хуже, чем в регионах-донорах.

14:18 В целях проверки потенциала развития регионов лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил проверять IQ губернаторов.

14:20 «Вузы делаете, а толку нет. Кого выпускаете?» — Жириновский продолжает комментировать проблемы кадрового голода в государственных структурах РФ.

14:23 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить почти в три раза число регионов в России. Читайте также: Жириновский: в РФ должно быть 25 регионов

14:25 «Вертикаль власти в России выстроена правильная, но она адекватна только для централизованного государства», — Жириновский. Лидер ЛДПР просит проверить правительственных чиновников, насколько хорошо работают люди в регионах-донорах. По его мнению, люди работают лучше как раз там, где гораздо меньше доходов. Жириновский сравнил амбиции регионов-доноров с ситуацией в Испании: «Каталония думает, что кормит всю Испанию — ничего подобного!» В очередной раз лидер ЛДПР подчеркнул, что оппозиционным партиям не дают влиять на решения властей: «Сегодня у нас снова полуоднопартийный режим — нам позволяют здесь выступить, однако мы ничего не можем решить», — указал Жириновский.

14:31 Выступая от фракции, первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев отметил, что парламентарии не должны допустить ситуации, когда в зависимости от проживания человек получает разный набор соцобязательств. Катализатором является вопрос государственного долга субъектов РФ. Сегодня регионам не хватает ни своих доходов, ни трансферов для выполнения обязательств. «Часть полномочий была передана без финансовых основ», — напомнил он.

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14:33 Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев назвал ситуацию с долгами регионов «чрезвычайной». По его словам, этот долг составляет в целом по России 2 трлн 200 млрд рублей, что превышает треть собственных доходов регионов. Но треть — это средняя температура по больнице, цифра выглядит еще более удручающей, если посмотреть на долг отдельных субъектов Федерации. 50 регионов имеют долги, превышающие 50% их собственных доходов, у 8 субъектов РФ долги превышают 100% их доходов, привел он данные.

14:34 Недавно президент Владимир Путин принял чрезвычайно важное и смелое решение о реструктуризации федерального долга, составляющего почти половину названной суммы (2,2 трлн рублей), отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Субъекты должны подписаться под правилом о том, что долги субъекта Федерации никогда не превысят треть его собственных доходов, указал он. Это решение позволяет в самые ближайшие годы высвободить 428 млрд рублей, которые смогут пойти на строительство школ и больниц, детских садов, на реализацию инфраструктурных проектов. И депутаты ждут активного включения всех регионов в эту программу, говорит парламентарий.

14:36 Президент обратил внимание на еще одну очень серьезную проблему — на коммерческие долги субъектов Федерации, которые оформлены либо в виде прямых займов в коммерческих банках, либо в виде коммерческих векселей и облигаций, говорит первый замглавы фракции («Единая Россия») Андрей Исаев. Президент поручил правительству, а значит, и парламенту тоже, найти способ решения и этой проблемы. До 13% средств региональных бюджетов сегодня уходит на обслуживание коммерческих долгов, говорит он.

14:37 Андрей Исаев предложил от «Единой России» сформировать совместную комиссию — правительства и Государственной думы. Со стороны Госдумы он призвал войти в нее представителей всех фракций, членов комитетов по бюджету, по региональной политике и по вопросам местного самоуправления. «С нашей стороны сопредседателем этой группы мог бы стать один из заместителей председателя Государственной думы», — указал он.

14:40 Анатолий Аксаков от «Справедливой России» отметил, что в Чувашии задолго до федеральных решений были проведены решения по ипотеке, до программы «Газпрома» состоялась газификация региона. Теперь же за последние 4 года инвестиции упали в два раза, одна из самых низких заработных плат, при этом регион — лидер по долгам по заработным платам. «Причина этого в том, что налоговые возможности региональных бюджетов крайне слабые — им едва хватает денег, чтобы выполнять социальные обязательства», — указал он. Отсюда следует, что в регионах теряется доходная база. Ключевая задача в связи с этим — в том, чтобы справедливо распределить налоговые полномочия, чтобы налоговая база формировалась справедливо и позволила действовать региональным руководителям определять приоритеты. «Они часто их видят лучше, чем чиновники из федерального центра», — подчеркнул Аксаков.

14:42 Анатолий Аксаков от «Справедливой России» отметил, что «чехарда с законами» создаёт массу проблем и нарушает инвестиционные планы регионов. «На 1% отняли налог на прибыль и распределили — но ведь дали не всем регионам, только части регионов! Возникает вопрос о справедливости этого решения», — указал он. По его мнению, грантовый фонд не следовало формировать за счёт региональных бюджетов.

14:43 Анатолий Аксаков от «Справедливой России» считает, что большие вопросы вызывает решение по акцизам. Для части регионов сокращаются отчисления в региональные бюджеты от указанных акцизов. «Многие программы, которые они планировали реализовать в том числе через дохода на акцизы, теперь под вопросом. Возможно, возникнет много «незавершёнки» в связи с этой проблемой», — полагает он.

14:46 Анатолий Аксаков считает, что следует подумать о том, что в следующем году должна быть проиндексирована заработная плата бюджетным работникам — для многих это может быть очень напряжённым решением. При курсе на сокращение кредитов из федерального центра возрастает риск роста закредитованности регионов перед коммерческими организациями, допускает депутат. «Мы должны смотреть на ситуацию в будущем, чтобы она не приводила к накоплению долгов регионов, и чтобы мы не принимали решение вновь через расширение бюджетных кредитов. Предлагаю предусмотреть в следующем году предложение о выдаче бюджетных кредитов и поддерживаю предложение о комиссии от Исаева», — прокомментировал Аксаков.

14:51 Вице-премьер Дмитрий Козак комментирует вопрос коммерческой задолженности: «У нас уже есть трёхсторонняя комиссия по межбюджетным отношениям». При этом коммерческая задолженность не носит критический характер с учётом тех ресурсов, что уже есть. «Мы не покроем 100 млрд рублей всю коммерческую задолженность. Совокупный объём погашения в следующем году — 308 млрд рублей (на Московскую область приходится 20 млрд рублей). И понимаем, что с учётом уже распределённых дотаций после выравнивания многие регионы смогут погасить коммерческие долги уже самостоятельно», — указал Козак. Он вновь подчеркнул, что после учёта всех возможностей регионов правительство сможет решить проблему погашения коммерческих кредитов в следующем году в полном объёме.

14:51 Вице-премьер Дмитрий Козак закончил выступление, поблагодарив депутатов за внимание к важному вопросу межбюджетных отношений.

14:56 Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что предложение о трёхсторонней комиссии, выдвинутое депутатом Исаевым, вызвало большой интерес. «Даже если мы бюджет примем, а проблема останется, эту проблему надо обсуждать. И если вы считаете, что такую тему можно провести в формате трёхсторонней комиссии — давайте проведём» Дмитрий Козак в ответ отметил, что трёхсторонняя комиссия выполняет важную функцию законодательного контроля, утверждая все решения по межбюджетным отношениям. «Пусть трёхсторонняя комиссия и решит, должны ли мы создавать ещё какую-то комиссию, или продолжать двигаться по выбранному пути, который выработан совместно всеми институтами», — указал он. Володин подчеркнул, что предложения парламентариев Исаева и Аксакова будут рассмотрены на трёхсторонней комиссии, которая теперь «выйдет из спящего режима». «Стыдно бывает, когда депутаты, которые должны участвовать в трёхсторонней комиссии, не участвуют в её работе. В связи с этим думскую часть трёхсторонней комиссии возглавит Александр Жуков — это повысить её статус и ответственность за вырабатываемые решения», — заявил Володин.