Киев, 13 октября, 2017, 02:39 — ИА Регнум.

Дерусификация на Украине набирает обороты. Только с начала этой недели получили ход два процесса, призванные приблизить киевскую администрацию к указанной цели. Ситуацию анализирует обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

Первый случай связан с историей, которую рассказала украинцам СБУ. Некий гастарбайтер нелегально работал с России, ФСБ поймала его и склоняла к шпионажу в пользу РФ. От дилетанта ожидались сведения о численности украинских войск у границы (что и без того не секрет) и о персональных данных украинских правоохранителей. Однако гастарбайтер вернулся на Украину, пришел в СБУ и все рассказал, поэтому теперь на 15 лет его не посадят. Рассказав эту поучительную историю, СБУ уточнила, что таких случаев много, и призвала граждан воздержаться от поездок в Россию. Снабдив рассказ о честном работнике прозрачным намеком на 15 лет тюрьмы.

В тот же день, когда было оглашено данное сообщение, в Верховной раде был зарегистрирован законопроект о временном ограничении права граждан Украины на поездки в Россию, конкретно касающийся госслужащих и членов правительства.

Оба эти эпизода ложатся в привычную рамку десоветизации, проводимой майданной властью по массе причин, среди которых и отвлечение внимания, и русофобия как таковая. Целью однако же остается как можно более быстрое и надежное отдаление Украины от России. Не стоит забывать: если в Донбасс вернется мир, и сам Донбасс с особым статусом вернется в состав Украины, то запас времени, отведенный на операцию дерусификации, не так уж велик.

Читайте подробности: Несомненное безумие майдана: запрет на поездки в Россию

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