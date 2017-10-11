Ярославль, 11 октября, 2017, 12:02 — ИА Регнум. В Ярославле 10 октября участники публичных слушаний проголосовали за строительство нового жилого квартала в пойме реки Которосль в центре города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Строительство домов в центре Ярославля

Участок земли был отдан застройщику — группе компаний «Ташир» в аренду в рамках подготовки к 1000-летию Ярославля под постройку гостиницы и комплекса апартаментов. Но в итоге была построена только одна гостиница, а одна группа зданий осталась недостроенной, а другие не были начаты. Застройщик, ООО «Стройинвест», попросил мэрию дать возможность перепрофилировать здания в жилые дома, для чего нужно изменить назначение земельного участка с общественно-деловой зоны на жилую. Взамен этого дополнительно застройщик обещает вложить средства в развитие социальных объектов и территорий города Ярославля. Публичные слушания по заявлению ООО «Стройинвест» прошли в территориальной администрации Кировского и Ленинского районов.

«В настоящее время эти земельные участки и прилегающая территория, несмотря на то, что расположены в центральной части города Ярославля, не освоены, имеют заброшенный, неухоженный вид с объектами незавершенного строительства. В целом предложенный проект можно рассматривать как пример комплексного развития территории. Инвестор планирует вложить в социальные объекты и парк около 300 млн рублей. В настоящее время документация по планировке территории находится в стадии разработки», — рассказал советник мэра по вопросам архитектуры на общественных началах Илья Клягин.

Речь идет не только о завершении строительства существующих зданий как жилых домов, но и о строительстве новых. Всего будут возведены три группы домов высотой 7−8 этажей на 2 тыс жителей. «Стройинвест» обещает построить подземные парковки на 675 машиномест. В качестве социальной нагрузки планируется создание ландшафтного парка (17,71 га) как продолжение существующего «Парка 1000-летия». Также застройщик обещает построить детский сад на 140 мест. Планируется, что дети смогут учиться в школе 43 в Кировском районе или в 53 школе в Красноперекопском районе, которая сейчас закрыта из-за аварийного состояния, но в будущем, возможно, будет построена заново. Вопросы социальной инфраструктуры — главные для противников микрорайона.

«Сначала на этом месте предполагался апарт-отель, то есть люди могли покупать там квартиры, но не могли получить там регистрацию, то есть пользоваться всеми социальными льготами, предусмотренными для жителей города. Меняя назначение земли, власти идут навстречу застройщику. Но инфраструктуры, которой можно пользоваться, нет на то число новых жителей. Градостроительные и санитарные нормы рекомендуют, чтобы школа была в пешеходной доступности, чтобы не было пересечения с оживленными трассами, а этого нет. Нет и поликлиники. Застройщик обещает построить садик на 140 мест, но это как раз потребность этого микрорайона, город дополнительно не получить ничего. Что касается парка, то на нет проектно-сметной документации, непонятно, сколько будет стоить его создание. Договоренности мэрии и застройщика не могут обязать его сделать что-то, что не предусмотрено законом. Поэтому я голосовала против», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод.

На пути строительства жилья было еще одно препятствие. Выделение земельных участков под строительство жилья возможно только в результате торгов. Здесь же торги не проводились, поскольку земля выделялась под общественно-деловые объекты. Но федеральная антимонопольная служба дала добро на такую операцию.

«Мэрия присылала нам вопрос о этом участке. Мы отправили этот вопрос в ФАС России и там ответили, что раз этот участок предоставлялся в 2008 году мэрией застройщику без торгов, на основе договоренностей, то и сейчас смена его предназначения должна пройти без торгов» — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела контроля органов власти и рекламы регионального УФАС Елена Гудкевич.

В итоге на публичных слушаниях пришедшие люди проголосовали за изменение назначения земельного участка. За предложенное решение проголосовало 245 человек, против — 2, воздержались — 3. Градозащитники говорят, что люди о них не знали.

«Я про эти слушания узнала совершенно случайно от депутата муниципалитета Евгении Овод. И была очень удивлена, когда увидела такое хорошее наполнение зала — откуда все эти люди узнали? Меня даже не хотели пускать в зал и не давали голосовать. Лишь только решением президиума после моих уговоров мне разрешили выступить и проголосовать. Обычно при голосовании видно, что люди делятся на сторонников и противников. А здесь подавляющие преимущество тех, кто за. Это наводит мысль на организованный привоз «нужных» людей». Против предложения застройщика были лишь я и Евгения Овод, — сказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Ольга Мазанова.