Барнаул, 11 октября, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания известна не только добросовестным отношением к работе и реализацией уникального проекта по модернизации теплоснабжения Рубцовска — третего по величине города Алтайского края. Социальная составляющая тоже является неотъемлемой частью политики энергохолдинга. Признание о том, что она уже задает тон всей энергетической отрасли, прозвучало накануне в ходе Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций «МедиаТЭК-2017». Как сообщили сегодня, 11 октября, корреспонденту ИА REGNUM в Алтайском филиале СГК, за проведенный в середине июня на Барнаульской ТЭЦ-3 День открытых дверей и городской арт-фестиваль «Потепление» эксперты конкурса присудили энергетикам специальный приз.

Светлана Шаповалова Барнаул

«Мы знаем, что энергетика — одна из важнейших отраслей нашей экономики. Это то, что нас согревает, развивает и является залогом инновационного развития. Энергетика — это наше все, а российская энергетика должна быть законодателем основных трендов на мировом уровне», — сказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Одним из таких трендов был признан прошедший на Барнаульской ТЭЦ-3 День открытых дверей и Арт-фестиваль Сибирской генерирующей компании «Потепление». Напомним, экскурсии на одну из самых современных станций края, музыкальные фестивали детских и профессиональных творческих коллективов Барнаула, конкурсы, мастер-классы, салют, концерт любимой многими группы «Градусы» — именно таким был подарок энергетиков горожанам.

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Напомним, праздник у ТЭЦ собрал около 6 тысяч человек и стал одной из главных событийных площадок прошедшего лета. Огромный вклад в его организацию и проведение внесли сами сотрудники станции: за несколько часов руководители и инженеры ТЭЦ-3 провели по станции и рассказали о ее работе более чем 1200 гостям, в усиленном режиме работали в этот день службы безопасности, охраны труда предприятия, ведь ТЭЦ — объект с особым пропускным режимом, требованиями к безопасности, и попасть туда просто так невозможно. Однако многим горожанам в День открытых дверей удалось посмотреть основные производственные цеха и оборудование, которое производит для них тепло и электроэнергию.

Специальный приз экспертного совета «МедиаТЭК-2017» был вручен в рамках прошедшей в Москве с 4 по 7 октября Российской энергетической недели. Помимо Дмитрия Пескова, в состав экспертного совета вошли: замминистра энергетики РФ Антон Инюцин, руководители крупнейших информагентств страны Михаил Комиссар (Интерфакс) и Сергей Михайлов (ТАСС), Маргарита Симоньян (RT и МИА «Россия сегодня»), Дмитрий Киселев (МИА «Россия сегодня») и другие профессионалы.

Всего в этом году на участие в «МедиаТЭК» было подано около 400 заявок из 55 регионов России. Свои работы представили федеральные и региональные СМИ, журналисты, отделы по связям с общественностью компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций.