Ярославль, 11 октября, 2017, 11:38 — ИА Регнум. В Ярославле может появиться должность главного архитектора города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Церковь Ильи Пророка

В территориальной администрации Кировского и Ленинского районов состоялись публичные слушания по заявлению ООО «Стройинвест» о предоставлении разрешения на строительство многоэтажных домов в пойме реки Которосль. В отчете об этих слушаниях пресс-служба мэрии назвала Илью Клягина «главным архитектором города».

«Сейчас он является советником мэра по вопросам архитектуры на общественных началах. Мы предполагаем, что такая должность, как главный архитектор, может появиться», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля Александр Шиханов.

Напомним, в этом году главный архитектор появился в Ярославской области. Им стал Михаил Кудряшов, который одновременно является советником губернатора. Скорее всего, мэрия хочет скопировать эту схему и сделать Илью Клягина советником мэра по вопросам архитектуры, но уже на профессиональных началах, и главным архитектором города.

«Считаю, что должность главного архитектора города очень нужна. Но согласно закону об архитектурной деятельности им должен быть руководитель органа архитектуры и градостроительства. В случае города — это директор департамента архитектуры и земельных отношений. И подчиняться он должен лично руководителю города. Главный архитектор области является советником губернатора. Но советник — дает советы, а главный архитектор должен иметь права и ответственность. Иначе это генерал без армии», — сказал корреспонденту И ИА REGNUM экс-главный архитектор города Аркадий Бобович.

«В Ярославле должен быть главный архитектор. Москва имеет такую должность. Да что там столица, наши малые города — Ростов, Борисоглебск, Любим, Углич — имеют, а у Ярославля его нет. Должен быть человек, который отвечает за всю градостроительную политику. Илью Клягина я знаю как хорошего архитектора. Это он автор здания планетария на улице Чайковского», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель общественного совета при департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области Юрий Аврутов.

Должность главного архитектора была ликвидирована в 2009 году. Ее 23 года занимал Аркадий Бобович.