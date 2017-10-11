Оренбург, 11 октября, 2017, 17:11 — ИА Регнум. В Оренбургской области в ходе прививочной кампании против гриппа за счет средств федерального бюджета планируется привить 800 тыс. жителей области (40% от общего числа населения), в том числе 283 570 детей и 516 430 взрослых. В настоящее время уже привито 386 627 оренбуржцев, из них 134 062 ребенка и 252 565 взрослых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вакцинация

В ведомстве также обратили внимание на то, что вакцинация проходит и за счет других источников — средств предприятий и организаций, независимо от правовой формы собственности. В Оренбуржье за счет всех источников финансирования уже получили защиту от гриппа 407 543 жителя.

Дети в возрасте от шести месяцев до трех лет получают вакцинацию двукратно: схема состоит из двух прививок с интервалом в один месяц. Первую прививку уже получили 20 000 малышей (план полностью выполнен); вторую прививку — 7 722 ребенка. Привито 68 266 детей в возрасте от трех до шести лет.

Кроме того, в рамках Национального календаря сделана прививка 59 396 школьникам, 2365 беременным женщинам, 4096 призывникам, 105 658 жителям старшего возраста, 34 201 пациенту с хроническими заболеваниями. Вакцинированы 31 535 работников здравоохранения, 35 666 специалистов сферы образования, 4910 работников коммунальной сферы, 4075 работников сферы транспорта, 12 769 — сферы обслуживания.

В рамках Национального календаря в область полностью поставлена детская противогриппозная вакцина. 10 октября в регион поступила вторая партия взрослой противогриппозной вакцины в количестве 261 800 доз. Поставка в область противогриппозной вакцины выполнена полностью.

Также проводится вакцинация работающего населения за счет средств предприятий и учреждений, независимо от правовой формы собственности. Эта услуга предоставляется всеми учреждениями здравоохранения. В настоящее время за счет средств предприятий и учреждений приобретено 24 009 доз противогриппозной вакцины, привито 20 916 человек.

«Категории граждан, не входящие в Национальный календарь профилактических прививок, могут привиться по месту жительства, приобретя вакцину в аптечном учреждении. Распоряжением минздрава области плата за услугу по вакцинации прикрепленного населения в поликлиниках не взимается», — подчеркнули в областном минздраве.

Министерство здравоохранения области призывает всех оренбуржцев, руководителей предприятий и учреждений, независимо от правовой формы собственности, отнестись к вакцинации против гриппа с высокой ответственностью и сделать все возможное для минимизации ситуации по гриппу для себя, близких, коллег по работе.