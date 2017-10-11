Оренбург, 11 октября, 2017, 17:14 — ИА Регнум. Аграрии Оренбургской области получили 94 медали на XIX агропромышленной выставке «Золотая осень — 2017», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона. В рамках «Золотой осени» прошел конкурс «За производство высококачественной пищевой продукции». В этом году в конкурсной программе принимали участие 27 пищевых и перерабатывающих предприятий, одна птицефабрика, два крестьянско-фермерских хозяйства, один сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив, два института (Оренбургские госуниверситет и аграрный университет).

Goldenautumn.moscow Агропромышленная выставка «Золотая осень»

Итогом участия стали 94 медали, из них 59 золотых, 21 серебряная, 14 бронзовых. Напомним, в 2016 году с выставки привезли 79 медалей — 57 золотых, 14 серебряных и восемь бронзовых.

Медалистами «Золотой осени 2017» стали: ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ г. Оренбург, ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», ООО «Тевкелев брод», ИП Лунина Татьяна Павловна, ООО «Городской торг», ООО «Агромир», ООО «Бузулукский ликероводочный завод», ООО «Степные просторы», ИП Григорьев Владимир Федорович, Бугурусланское районное потребительское общество, ООО «Саракташский консервный завод», Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Содружество», ИП — глава КФХ Суздалев Владимир Владимирович, МП, глава КФХ Герлинг Александр Александрович, ОАО «Оренбургский комбикормовый завод», АО «Новосергиевский маслозавод», ООО «Орский мясокомбинат», ООО «Сыродельный завод «Бугурусланский», ООО «Бузулукское молоко», ИП Шагун Николай Александрович, ООО «Мясокомбинат «ЖеЛен», ООО «Новотроицкий мясокомбинат» ООО «Молоко», ОАО «Шарлыкский агроснаб», ООО «Мясная душа», ООО «Степь», ООО «А7Агро — Оренбургский молочный комбинат», ПАО «Уральский бройлер», ООО «СГЦ Вишневский», СПК Птицефабрика «Гайская», ООО «Торговое предприятие «Оренбургская хавронья», ООО «Мясокомбинат «Сорочинский».

Кроме того, золотой медалью награждено Управление ветеринарии министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области за эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий на территории субъекта РФ. Еще одну медаль, серебряную, получило министерство за эффективную реализацию мероприятий государственной поддержки малых форм хозяйствования.

«Участие региона в выставке «Золотая осень» становится традиционным. Главная характеристика, которая отражает эффективность работы экспозиции, — ежегодный высокий интерес к оренбургским продуктам и компаниям», — прокомментировал итоги агровыставки «Золотая осень» заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Михаил Маслов.

Добавим, агропромышленная выставка уже в 19-й раз собирает ведущих аграриев страны. В этот раз на форум «Золотая осень — 2017» съехались специалисты, представители 1400 предприятий из 70 регионов России и 15 стран зарубежья.