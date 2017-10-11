Москва, 11 октября, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Повышение цен на нефть, произошедшее вечером 10 октября, может быть результатом спекулятивной игры. Об этом 11 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

lalabell68 Нефть

«Текущие цены на нефть завышены, — отметил он. — Их нынешний рост вовсе не означает, что они продолжат увеличиваться и достигнут, например, 100 долларов за баррель. Проблемы в мировой экономике сохраняются. Мы уже видели более низкий уровень, около 30 долларов за бочку. Были даже решения о сокращении добычи, свидетельствующие о том, что производителям пришлось уступить под давлением рынка и предлагать столько товара, сколько он на самом деле может принять, без его болезненного удешевления».

По мнению эксперта, сейчас повышение цены нефти может быть сигналом к тому, что через некоторое время это приведет к её очередному падению.

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«Причин тому много, — объяснил Колташов. — В первую очередь это состояние китайской экономики. КНР сообщила, что сокращает избыточные производственные мощности, но при этом сохраняет приличные темпы роста экономики. Возможно, с точки зрения конфуцианской философии в таких противоречивых заявлениях нет ничего странного, но если рассуждать с рационально-западной точки зрения, то происходящее выглядит очень подозрительно. Понятно, что они могут формально увеличить свой ВВП за счёт более внимательного учёта сферы услуг. Однако же мировой рынок насыщен китайскими товарами. Этого нельзя не принимать во внимание. Поднебесная просто пытается плавно управлять этим процессом. Аналогичным образом, например, поступает отечественный Центробанк, который отзывает лицензии, надеясь таким образом разрешить финансовый кризис, избегая страха и паники».

При этом экономист обратил внимание, что цена на нефть (40 долларов за баррель — прим. ИА REGNUM ), предусмотренная в российском бюджете на 2018 год, говорит о здоровых расчётах, которыми руководствовались составители главного финансового документа страны.

«В отличие от прежних лет, когда Минфин рассчитывал цены на нефть, надеясь на их благоприятные для России значения, сейчас там ждут предстоящего снижения стоимости чёрного золота, — говорит Колташов. — Они понимают: в действительности, что бы там ни говорилось на публику, в мировой экономике всё не так хорошо. Ожидания, что нефть может подешеветь до 40 долларов и ниже, вовсе не безосновательны».

Напомним, что 10 октября на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть выросли, о чём свидетельствуют результаты электронных торгов. Ноябрьские фьючерсы на лёгкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 2,58% до 50,86 доллара за баррель. На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре поднялись на 1,29% до 56,51 доллара за баррель.