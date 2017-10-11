Ярославль, 11 октября, 2017, 10:59 — ИА Регнум. В Ярославле территориальная администрация будет решать, что делать с памятником, который установлен на месте гибели мужчины в парке отдыха, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Городской форум Ярпортал, пользователь Fandor Плита в парке

Тему памятника подняли на городском форуме жители — мол, установленная когда-то могильная плита в парке 30-летия Победы, где отдыхают жители и гуляют дети, выглядит немного странно — все же это не кладбище. Справедливости ради надо отметить, что плита на территории парка появилась не один год назад. Якобы ее установили на месте гибели мужчины, который был убит в этом месте.

В территориальной администрации Дзержинского района сообщили, что будут рассматривать вопрос о демонтаже памятника, если он действительно кому-то мешает.

Решение о том, останется ли могильная плита в парке, пока не принято.