Санкт-Петербург, 11 октября, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Министерство спорта России предлагает наделить правительство РФ правом устанавливать максимальную стоимость размещения в гостиницах Санкт-Петербурга во время проведения игр чемпионата Европы по футболу 2020 года. Текст законопроекта размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Дарья Драй ИА REGNUM «Санкт-Петербург Арена» и «Лахта центр»

Аналогичный режим был установлен в отношении времени проведения в России матчей Кубка Конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу-2018, а еще ранее — для Олимпиады-2014 в Сочи.

В Петербурге следующим летом максимальная стоимость размещения в отеле категории «пять звезд» составит 700 тыс. рублей, «четыре звезды» — 85 тыс. рублей, «три звезды» — 30 тыс. рублей.

Договоренности между властью и бизнесом на время проведения подобных крупных мероприятий существуют во всех странах, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава петербургского филиала Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин.

«Другое дело, что где-то бизнесменов к этому мотивируют, а у нас занимаются ограничениями. Что касается цен, установленных для Петербурга, нас они вполне устраивают, у участников рынка есть задел. В некоторых других регионах, где тоже пройдут матчи Чемпионата мира-2018, отельеры не столь довольны», — пояснил эксперт.

Министерство спорта предлагает распространить на Евро-2020 и некоторые другие правила, которые будут действовать во время футбольного Чемпионата мира-2018. В частности, болельщики с билетами на матчи смогут въехать в Россию без виз и ездить на поездах между городами, в которых проводятся матчи, бесплатно.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года впервые пройдет не в одной-двух странах, а в разных городах всего континента. В Петербурге пройдут три матча группового этапа и один четвертьфинал.