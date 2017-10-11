Санкт-Петербург, 11 октября, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Депутаты петербургского Законодательного собрания не стали беспокоить губернатора Георгия Полтавченко вопросом об ответственности тех, кто снес старинное здание на Ремесленной улице ради подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

ВООПИиК Снесённый дом на Ремесленной улице

Депутатский запрос на заседании 11 октября попытался утвердить «яблочник» Борис Вишневский. Он указал, что получил 2 октября неудовлетворительный, на его взгляд, ответ вице-губернатора Игоря Албина, Смольный продолжает утверждать, что здание было построено в 1920 году, согласно данным филиала Кадастровой палаты Петербурга, и, соответственно, не представляет ценности.

Парламентарий напомнил, что в мотивировке решения Куйбышевского районного суда прямо говорится, что эти данные Кадастровой палаты внесены произвольно, информация о «советскости» дома является неверной, и суд полагает, что правильным было бы указывать год постройки — 1916 год.

Вишневский подчеркивает, что Куйбышевский райсуд не признал незаконными действия Кадастровой палаты по формальной причине.

«Разница в четыре года является принципиальной. В официальном ответе нам продолжают рассказывать про 1920 год, что позволяет снести здание. Я предлагаю спросить у губернатора, намерено ли правительство принять меры для привлечения к ответственности тех, кто допустил снос исторического здания. Раньше говорили, мол, война всё спишет, теперь всё списывают на чемпионат мира. Да, говорят мне высокопоставленные чиновники, что делать, на нас давили, если бы мы не сделали всё для строительства Серного моста, нам настучали бы по голове из Москвы так, что мало бы не показалось. Может, уже хватит списывать глупость и беззаконие на проведение чемпионата мира?» — поинтересовался Вишневский.

Однако его коллеги с ним не согласились. Они предложили проголосовать отдельно по этому запросу, и его поддержали лишь 12 депутатов, 1 воздержался, 1 выступил против, большинство «Единой России» голосование традиционно проигнорировало.

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Напомним, дом на Петровском острове уничтожили 26 августа 2017 года, хотя подобные работы в выходной день в Петербурге также запрещены. Снос был необходим, чтобы вовремя построить мост через остров Серный для нужд ЧМ-2018. Активисты ВООПИиК неоднократно направляли чиновникам доказательства дореволюционной постройки здания: архивную справку, исторические фотографии и чертежи.

В марте прошлого года полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ — «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов» — в отношении ООО «Стройэлитпроект», чья экспертиза обосновывала дату постройки здания в 1920 году.

Но в сентябре Георгий Полтавченко сам заявлял, что не видит проблемы в сносе дома на Ремесленной улице, и облик его восстанавливать нет смысла, причем также ссылается на решение Куйбышевского райсуда. «Таким образом, здание не относится к числу исторических», — заявляет губернатор. При этом Полтавченко признаёт, что дом снесли «ввиду отсутствия иных вариантов размещения (Серного моста)».

Согласно архивным документам, на которые ссылаются градозащитники, дом №3 по Ремесленной улице получил разрешение на строительство в 1904 году. Позднее здание появлялось на фотографиях мастерской Карла Буллы. Изначально в доме жили служащие пивоваренного завода «Бавария».