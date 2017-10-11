Москва, 11 октября, 2017, 10:29 — ИА Регнум. Сравнить коэффициент умственного развития президента США Дональда Трампа и госсекретаря США Рекса Тиллерсона можно по их публичным выступлениям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом журналистам заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«Пусть ученые заложат все выступления данного товарища, словарный запас, затронутые темы, и сразу будет видно, машина покажет, не надо даже фамилий называть», — считает Жириновский.

При этом депутат Госдумы отметил, что сам тоже бы поучаствовал в таком эксперименте.

«Трамп предложил сравнить свое IQ и Тиллерсона, я бы себя еще добавил. На троих давайте сравним», — предложил Жириновский.

При этом депутат уже сейчас примерно представляет, какие результаты могут быть у такого эксперимента.

«У Тиллерсона будет меньше, потому что он обычный нефтяник, бизнесмен, а Трамп больше занимался политикой. Но и он не смог получить те знания, которые имеем мы здесь, в России», — подчеркнул Жириновский.