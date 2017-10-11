Будапешт, 11 октября, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Если Киев не отзовет новый закон об образовании, Венгрия потребует у Европейского союза санкций против Украины. Об этом, как передает 11 октября «Радио Свобода», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

«Мы будем бороться до последнего за отзыв Украиной этого закона. В этом деле не может быть компромисса», — говорит Сийярто.

Министр подчеркнул, что судьба венгров, живущих за границей, не является для Будапешта предметом торга.

Аргумент о необходимости принятия закона из-за незнания закарпатскими венграми украинского языка Сийярто назвал «циничной сказкой». По мнению министра, улучшить знания украинского возможно, получая при этом образование на венгерском языке.

Напомним, в начале сентября Верховная рада приняла закон об образовании, согласно которому на территории Украины запрещено преподавание на любом языке, кроме украинского.

Так, с 2018 года отменяется преподавание на языках национальных меньшинств с пятого класса. А с 2020 года обучение на языках нацменьшинств запретят и в младших классах.