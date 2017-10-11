Венгрия о киевском законе об образовании: «Компромисса быть не может»
Будапешт, 11 октября, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Если Киев не отзовет новый закон об образовании, Венгрия потребует у Европейского союза санкций против Украины. Об этом, как передает 11 октября «Радио Свобода», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Мы будем бороться до последнего за отзыв Украиной этого закона. В этом деле не может быть компромисса», — говорит Сийярто.
Министр подчеркнул, что судьба венгров, живущих за границей, не является для Будапешта предметом торга.
Аргумент о необходимости принятия закона из-за незнания закарпатскими венграми украинского языка Сийярто назвал «циничной сказкой». По мнению министра, улучшить знания украинского возможно, получая при этом образование на венгерском языке.
Напомним, в начале сентября Верховная рада приняла закон об образовании, согласно которому на территории Украины запрещено преподавание на любом языке, кроме украинского.
Так, с 2018 года отменяется преподавание на языках национальных меньшинств с пятого класса. А с 2020 года обучение на языках нацменьшинств запретят и в младших классах.