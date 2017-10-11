Москва, 11 октября, 2017, 10:22 — ИА Регнум. Будущее Европы за городами-республики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Все равно же неизбежность — создание Каталонии», — сказал он, отметив, что это может произойти если не в этом году, так через десять лет.

«Как Шотландия, как Уэльс, как Северная Ирландия, как Валенсия. Будущее Европы — города-республики. Сегодня — 20−30 государств, будет 300. Зато люди не будут проявлять враждебное отношение», — рассуждает депутат Госдумы.

Выступая в парламенте с результатами референдума, президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что результаты голосования 1 октября говорят о том, что «Каталония получила право стать независимым государством в форме республики», а также, что он «принимает мандат граждан… для того, чтобы Каталония стала независимым государством». Однако затем Пучдемон призвал парламент «приостановить действие декларации о независимости, чтобы прийти к диалогу, который сделает возможным согласованные переговоры».