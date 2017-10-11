Москва, 11 октября, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президент Каталонии Карлес Пучдемон и премьер-министр Испании Мариано Рахой должны уйти в отставку, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

ИА REGNUM Барселона

«Если встали на путь независимости, надо до конца идти. Теперь он (президент Каталонии Карлес Пучдемон) потеряет свой пост, и премьер-министр Испании Мариано Рахой. Они оба должны уйти в позорную отставку», — считает парламентарий.

«Народ поддержал независимость, а он испугался — пусть арестуют прямо в зале — дальше что? Выпустят тебя, за тобой весь народ Каталонии. Эта слабость демократов, которые красиво говорят, но когда дело доходит до действий… Все равно же неизбежность — создание Каталонии», — заявил Жириновский.

Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункарес, а также спикер парламента Карме Форкадель поставили свои подписи под декларацией о независимости.

Министр юстиции Испании Рафаэль Катала, в свою очередь, сообщил, что заявление главы женералитета (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона о независимости не может считаться действительным.