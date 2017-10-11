Москва, 11 октября, 2017, 10:00 — ИА Регнум. За последние несколько лет финансирование дорожной отрасли Волгоградской области существенно увеличилось: с 7,2 млрд в 2013 году до 9,8 млрд в 2017-м. Такие цифры губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров озвучил, выступая с докладом на пленарном заседании международной выставки-форума «ДорогаЭКСПО-2017» в Москве, предаёт ИА REGNUM 11 октября.

Volgograd.ru Новый тоннель на Тулака в Волгограде

Как отметил глава региона, выросло не только финансирование, но и темпы восстановления. Так, ежегодно всеми видами работ охвачено более 200 км на всех направлениях. А всего в 2014—2017 годах в регионе ремонтные работы проводились почти на 1,5 тысячи км автотрасс — таких объемов в области не было с советских времен. Кроме того, в области построено 39 асфальтированных дорог к селам и шести объектам сельхозпроизводства.

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Несмотря на то, что Волгоградский регион является транспортным узлом федерального значения, Волгоград долгие годы занимал первые места в антирейтингах городов с самыми плохими дорогами, состояние федеральных трасс также оставляло желать лучшего. Проблема накапливалась десятки лет и стала основной претензией жителей к власти.

«Только ленивый не говорил о дорогах Волгоградский области, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Взаимодействие с Росавтодором и Минтрансом России, синхронизация нашей работы сегодня дают результат, который видят люди».

Андрей Бочаров подчеркнул, что пока создана только база, опираясь на которую, надо двигаться дальше.

Чёткий план действий по приведению дорог области в порядок был намечен ещё в 2014 году совместно с федеральными ведомствами. Первыми в очереди на ремонт стали ключевые транспортные артерии и развязки, мостовые сооружения, въезды в населенные пункты. Изменилось и качество дорожных работ: в регионе полностью ушли от ямочного ремонта, отдав предпочтение комплексному, причем с использованием самых современных материалов и технологий.

Сохранить и приумножить

Уже до конца 2017 года в Волгограде планируется открытие второго пускового комплекса моста через Волгу — транспорт пойдет по новому мостовому переходу через Ахтубу. Также. Как отметил Андрей Бочаров, необходимо продолжить работы по строительству третьего и четвертого пусковых комплексов.

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При этом важно не только построить, важно и сохранить отремонтированные дороги. Одна из проблем — идущие по городским дорогам из-за существующего разрыва между участками федеральных трасс транзитные большегрузы, которые портят свежеуложенный асфальт. Решение есть — строительство обхода Волгограда. Как отметил губернатор, этот вопрос уже поддержан Минтрансом РФ и Росавтодором.

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Строительство дороги в обход Волгограда может лечь на федеральные плечи

Volgograd.ru Строительство дорог

Помимо прочего в 2017 году регион стал участником федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Всего намечено 151 мероприятие, работы идут в графике. По президентской программе в волгоградской агломерации планируется привести в порядок еще 180 километров автодорог. На этом останавливаться область не планирует: уже формируется план работ на 2018 год.

Чтобы сохранить сделанное, повысить транспортную доступность и безопасность перевозок, в Волгограде также внедряется новая транспортная схема.

Что сделано в областном центре?

Глобальные перемены в дорожной отрасли затронули, конечно, и Волгоград. Здесь с 2014 года отремонтировано 250 км дорог, обустроены дорожные подъезды к 90 школам, ремонтируются внутриквартальные покрытия.

В настоящее время строители начали укладывать вернее дорожное покрытие на одной из ключевых магистралей города — Второй Продольной. Всего в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах будет комплексно восстановлено более 7 км дорожного полотна этой городской артерии. Это наиболее проблемная часть магистрали, состояние которой вызывало многочисленные жалобы горожан. Ремонтные работы в основном ведутся по ночам из-за интенсивного движения автотранспорта.

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Выполняют дорожные бригады и устройство тротуара вдоль проезда и восстанавливают колодцы. После завершения всех восстановительных работ на обновленном полотне нанесут дорожную разметку. Согласно контракту срок окончания работ намечен на 31 октября.

Кроме того, на сегодня в финальной стадии находятся работы на улицах Краснознаменской, Елецкой, Льва Толстого, Третьей Продольной магистрали. Дорожные компании завершают восстановление ул. Череповецкой, 39-й Гвардейской дивизии. Уже полностью выполнены работы на проспекте Металлургов, ул. Порт-Саида, Симбирской, Чуйкова. А улицы Ленкоранская, Чарджуйская, Кубанская, Кубинская, Володарского, Пархоменко, Азизбекова уже сданы после обновления.

Также завершаются реконструкция шоссе Авиаторов и строительство рокадной дороги, которая существенно разгрузит центр города.

Volgograd.ru Ремонтные работы

В мэрии Волгограда заверили, что муниципальная лаборатория регулярно проверяет качество асфальта с обновленных волгоградских магистралей. Операционный контроль также выполняют и сами дорожные подрядные компании.

Согласно итогам уже проведенных муниципальной службой заказчика «Комдорстрой испытаний образцов, в основном показатель водонасыщения выдерживается дорожными компаниями в норме. В случае его несоответствия стандарту качества, подрядные организации обязаны заново выполнить работы за свой счёт.

Добавим, что отремонтированные в 2015—2016 годах объекты, по оценкам экспертов, благополучно выдержали испытания зимы. В ходе весеннего обследования на покрытиях отмечены лишь незначительные изъяны, которые дорожные службы устраняют за счет собственных средств. Гарантийный срок составляет четыре года.

Как сообщало ИА REGNUM, позитивные изменения в состоянии волгоградских дорог и хороший темп восстановления дорожного хозяйства в ходе рабочей поездки в Волгоград 8 августа 2017 года отметил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.