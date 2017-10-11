Хабаровск, 11 октября, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Банкротство российской авиакомпании «ВИМ-Авиа» задело один из самых роскошных курортов Китая — остров Хайнань. Туроператоры вынуждены были экстренно менять планы. Но, не смотря ни на что, поток российских туристов на остров по итогам 2017 года превысит показатели за все прошедшие годы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Остров Хайнань, Китай, г. Санья: храмовый комплекс Наньшань — статуя богини Гуань Инь — богини милосердия и сострадания

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Начало осени для многих игроков на туристическом рынке Хайнаня стало стрессовым. И дело не в погоде — она-то на райском острове всегда прекрасна. Все дело в российской авиакомпании «ВИМ-Авиа», банкротство которой заставило многих туроператор Хайнаня молниеносно перестраиваться.

Еще совсем недавно «ВИМ-Авиа» без устали рапортовала об открытии всё новых и новых рейсов на Хайнань. И вдруг — объявила о своём банкротстве, тем самым вызвав настоящий, пусть и кратковременный, кризис на острове.

Надо отметить, что почти все основные туристические компании провинции прошли этот стресс-тест на отлично. Однако планы пришлось менять буквально на ходу.

Компания «Лонгшайнинг», чей рейс Москва-Хайкоу пострадал от банкротства «ВИМ-Авиа» больше всего (программа на сегодняшний день свёрнута), провела оперативные переговоры с российскими и даже китайскими авиакомпаниями. Российские авиаперевозчики предлагают более конкурентные цены. В результате «Лонгшайнинг» в ноябре 2017 года не только возобновит рейсы Москва-Хайкоу, но и запустить новый маршрут из Санкт-Петербурга.

Компания «Жемчужная река» — один из старейших туроператоров Китая — ведет сейчас переговоры с рядом российских авиакомпаний по открытию так и не стартовавшего по вине «ВИМ-Авиа» рейса Санкт-Петербург — Санья, а также — по осуществлению перелетов в Санья из Казани, Тюмени, Сургута.

Как сообщили в дирекции компании, подписание договоров ожидается в самое ближайшее время.

Туристическая компания «Байшунь» сообщила об успешных переговорах с рядом российских авиакомпаний. Из подробностей пока известно лишь, что у «Байшунь» есть намерения развивать направления из Санкт-Петербурга и ряда других российских городов.

По данным портала «Хайнань Лайф», власти провинции уверенно заявляют о том, что никакие проблемы не остановят развитие туристических обменов между островом и Россией. Цифры пока не называются, но власти провинции сообщают, что по итогам 2017 года количество российских туристов, посетивших Хайнань, побьет рекорды всех предыдущих лет — даже докризисных.

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Как сообщало ИА REGNUM, банкротство «ВИМ-Авиа», еще недавно входившей в десятку крупнейших авиакомпаний РФ, стало серьезным ударом для целых регионов России. Минтранс России разрабатывает меры оперативного вмешательства в работу авиаперевозчиков. В частности, авиакомпании с финансовыми сложностями могут быть лишены лицензий, а также — права выполнять зарубежные рейсы и продавать билеты.