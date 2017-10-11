Владивосток, 11 октября, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Во Владивостоке 10 октября стартовал форум «Сообщество», организованный Общественной палатой РФ. На площадке мероприятия с критикой в адрес властей выступила председатель региональной организации «Совет многодетных родителей», общественный советник губернатора Приморья Ирина Медведева, ряд жалоб был адресован вице-губернаторам Василию Усольцеву и Павлу Серебрякову, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я пять лет пинаю чиновников. Интересно, в этом действительно заключается моя работа, или это означает, что чиновников нужно менять?» — обратилась к присутствующим многодетная общественница Ирина Медведева.

По мнению замсекретаря ОП РФ Александра Точёнова, действительно зачастую рядовые граждане считают чиновников казнокрадами и бюрократами, а чиновники граждан — городскими сумасшедшими, и такие случаи есть, однако в большинстве своём обе стороны представляют грамотные люди.

«Пинали и продолжайте пинать» — обратился к общественнице Точёнов.

Больше всего критики обрушилось на вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева, с которого спрашивали за инфраструктуру, в особенности дороги. Не обошлось без критики в адрес вице-губернатора Павла Серебрякова, курирующего здравоохранение и социальную политику. В частности, с него спросили, почему Федерация синхронного плавания в Находке не получает финансирование из казны.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Приморье возглавил врио губернатора Андрей Тарасенко. В первые дни после назначения он уволил четырёх вице-губернаторов, доставшихся ему от предшественника Владимира Миклушевского. Последний был отправлен в отставку президентом РФ Владимиром Путиным.