Верхотурье, Свердловская область, 11 октября, 2017, 09:47 — ИА Регнум. На Урале пожар в частном доме по улице Малышева города Верхотурье унёс жизни двух человек. Ещё двое пострадали и были доставлены в больницу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) jarmoluk Пожар

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что пожар произошёл ночью. В доме выгорела кровля двухквартирного дома на площади 72 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из помещений пострадавших и в течение 30 минут полностью потушили огонь.

В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области сообщили, что в ходе тушения пожара были обнаружены тела пожилого мужчины и его внучки 2015 года рождения. Кроме того, с места происшествия в больницу госпитализированы мать девочки и её сын.

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что пожар произошёл в результате поджога, на что указывает очаг возгорания. В этой связи по факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом, и ч. 2 ст. 167 УК РФ — умышленное повреждение чужого имущества, совершённое путём поджога», — сообщили в пресс-службе управления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области в ходе тушения пожара в частном жилом доме села Черемисское Режевского района было обнаружено пять человеческих тел. Инцидент произошёл 9 сентября и по данному факту проводится проверка.

В следственном управлении уточнили, что для выяснения причин возгорания в доме и определения точных причин смерти будут назначены экспертизы, а по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что пожар случился ранним утром и спасатели прибыли на место в течении трёх минут после получения тревожного сигнала. Площадь возгорания составила 56 квадратных метров, и огонь был потушен за 19 минут. По предварительным данным возгорание произошло в одной из придомовых построек, и затем огонь перекинулся на жилой дом.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области заявили, что проведение доследственной проверки взято на контроль прокуратуры. По предварительным данным все погибшие мужчины 1949, 1951, 1956, 1964 и 1976 годов рождения. Накануне пожара хозяйка жилого дом сдала его одному из мужчин.

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.