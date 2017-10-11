Барнаул, 11 октября, 2017, 09:57 — ИА Регнум. В связи с приближающейся памятной датой (6 декабря 2017 года Михаилу Евдокимову исполнилось бы 60 лет) в Алтайском крае вновь заговорили об увековечивании памяти народного артиста и губернатора. В частности, сегодня, 11 октября, с инициативой назвать его именем площадь Сахарова — самую «народную» площадь Барнаула, давно ставшую излюбленным местом для массовых праздников и мероприятий, выступил секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России» Владислав Вакаев.

АКОД “Пробуждение” Один из предвыборных плакатов народного губернатора Михаила Евдокимова

«Площадь была названа в честь академика Сахарова в 1991 году. При всем уважении к Андрею Сахарову нужно отметить, что это решение носило явно конъюнктурный характер. Поводом для переименования площади стало то, что оппозиция проводила здесь массовые демократические митинги в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Фигура Андрея Дмитриевича была одним из символов перестройки, что и определило выбор названия. Ситуативное, случайное решение, никак не связанное с историей Барнаула и края. В результате одна из центральных площадей краевого центра носит имя человека, не имеющего отношения к Барнаулу. С таким же успехом площадь могла получить имя Гайдара или Чубайса», — такие доводы в защиту своей идеи приводит Владислав Вакаев на своей странице в соцсетях.

Впрочем, вряд ли стоит ожидать того, что эта «оригинальная» идея будет поддержана. И не только потому, что не все согласны с аргументами справедливоросса, хотя и тут без дискуссий не обошлось.

«Сахаров, создатель нашей водородной бомбы, не имел никакого отношения к «перестройке», а тем более к «ускорению»! Те, кто в конце 80-х не визжал на митингах и не бился в экстазе на партийных собраниях, а здраво с чувством гражданской ответственности следили за происходящим в стране, прекрасно помнят вклад Сахарова в нашу сегодняшнюю жизнь! Сахаров был автором проекта Конституции СССР задолго до появления «на сцене» Горбачёва! Его мысли и концепции нашли отражение в Конституции РФ, по которой мы живём!» — парировал барнаулец Сергей Степаненко.

И всё же к переименовыванию исторически сложившихся названий барнаульская мэрия во все времена относилась настороженно, хотя и соглашалась с тем, что стоит увековечить память знаменитого земляка не только на его родине, в селе Верх-Обское, но и в столице Алтайского края.

«Михаил Евдокимов — мощная, неоднозначная личность. Бесспорно, очень талантливая! Не так много в нашей стране артистов, которых народ принимает всем сердцем и которых сразу, с первого знакомства, записывает в категорию «свой». Кроме Евдокимова, на ум приходит еще только Василий Шукшин, тоже наш алтайский, горячо любимый актер, режиссер и писатель. Оба они принесли славу Алтайскому краю своим великим даром. Администрация города всегда придерживалась строгой топонимической политики. Мы никогда не переименовывали ни улицы, ни скверы, ни площади. Это наша история, и к ней надо относиться бережно!» — заявлял летом 2006 года тогдашний мэр Владимир Колганов.

Но попытки переименовать одну из самых больших площадей Барнаула предпринимались неоднократно и ранее. Одна из них была предпринята в 2003 году: площадь Сахарова хотели назвать площадью Баварина в связи с трагической гибелью в ДТП барнаульского мэра Владимира Баварина (он был уважаем многими, барнаульцы вспоминают его добрым словом и по сей день).

А вот разговоры о том, чтобы присвоить барнаульской улице или площади имя народного артиста и губернатора Михаила Евдокимова, идут постоянно, со времени его гибели, случившейся в августе 2005 года на трассе Барнаул — Бийск.

В ноябре 2005 года АКОД «Пробуждение» (общественная организация почитателей Михаила Евдокимова, созданная во времена его поддержки на выборах) вышла с предложением о переименовании в площадь М.С. Евдокимова главной барнаульской площади — площади Советов. Но тогда мнение членов комиссии было однозначным — в ходатайстве отказать: исторически значимые городские объекты переименовывать нельзя. Однако спустя месяц после этого — 1 декабря 2005 года — глава администрации края Александр Карлин подписал постановление «Об увековечении памяти М. С. Евдокимова», в котором среди прочих поручений (таких, как установка на месте гибели Евдокимова памятного сооружения) властям Барнаула рекомендовано было «рассмотреть вопрос об увековечении имени Евдокимова в названии улицы, площади, парка или сквера города».

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В 2006 году топонимическая комиссия администрации Барнаула дважды рассматривала предложение и вынесла в итоге решение рекомендовать главе администрации Барнаула подписать распоряжение о присвоении имени Михаила Сергеевича Евдокимова площади в районе магазина «Сибиряк» (площадь на пересечении улицы Советской и Комсомольского проспекта). Специально созданная комиссия эту идея одобрила. Отмечалось, в частности, что выбранный объект не имеет названия, а значит — с изменением адресности проблем не возникнет. Кроме того, безымянная пока площадь вполне подходит для обустройства.

Тогда же говорилось, что «на мемориальную доску, которая обязательно будет установлена на новой площади, будут занесены данные о заслугах Михаила Сергеевича, прежде всего, — как артиста, человека, раскрывшего душу простого русского сибиряка».

Но, судя по тому, что данного названия до сих пор нет ни на одной карте столицы Алтайского края, распоряжение губернатора по какой-то причине осталось невыполненным.

В июне 2016 года тогдашний мэр Владимир Колганов высказался на этот счет довольно уклончиво: «Площадь на пересечении улицы Советской и Комсомольского проспекта, мне кажется, неплохой вариант для увековечивания имени Михаила Сергеевича. С одной стороны — центр города, с другой — немного в стороне от основного транспортного потока. С помощью поклонников творчества Михаила Евдокимова там можно создать небольшую тихую мемориальную зону, обустроить, придать ей определенный стиль. Однако решения я еще не принял. Надо еще раз все внимательно посмотреть».

В следующий раз вопрос об увековечивании памяти земляка был поднят в 2014 году депутатами Барнаульской гордумы. И вновь было высказано предложение переименовать самую «праздничную» площадь. И вот совсем недавно, в июле 2017 года, отвечая на вопрос депутата Госдумы от Алтайского края Николая Герасименко, культурологическая комиссия Барнаула известила, что вопрос о присвоении одной из улиц имени Михаила Евдокимова будет рассмотрен при разработке проекта планировки крупного квартала или микрорайона.

К слову сказать, не только самая «праздничная площадь» является объектом любителей топономических трансформаций. В июле 2016 года филологи АлтГУ заявили о своей решимости добиться переименования площади «Спартак-2» в площадь Достоевского. Они выяснили, что 160 лет назад великий русский писатель Федор Достоевский впервые приехал в Барнаул, а потом, в письмах к друзьям, называл его «милейшим» и даже просил перевести его сюда на службу.

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Напомним, Алтайская земля является родиной многих выдавшихся россиян: Акинфий Демидов, Иван Ползунов, Василий Шукшин, Иван Пырьев, Роберт Рождественский, Михаил Калашников, Герман Титов, Алексей Скурлатов, Валерий Золотухин. Но справедливости ради замечу, что Михаил Евдокимов хоть и считал своим родным селом Верх-Обское, родился все-таки не на Алтае, а в соседней, Кемеровской области. Его родиной 6 декабря 1957 года стал город Сталинск (ныне Новокузнецк). Из биографии артиста известно, что его родители — простые рабочие — перевезли семью на Алтай через год после рождения Михаила Евдокимова. У него, кстати, было шестеро братьев и сестёр.

По окончании школы будущий народный губернатор учился в Барнаульском культпросветучилище на отделении балалаечников, затем работал шлифовщиком на Алтайском моторном заводе, администратором в столовой. Служил в армии в Нижнем Тагиле. В 1978—1979 годах занимал должность художественного руководителя Дома культуры в селе Усть-Катунь Смоленского района Алтайского края. В 1979 году поступил в Новосибирский институт торговли, был капитаном команды КВН. В 1981 году бросил учёбу и уехал в Москву, за что был отчислен из института. Впоследствии, в 2000-х годах, всё же окончил институт торговли, к тому времени переименованный в Сибирский университет потребительской кооперации (специальность — «экономика и управление на предприятии»).

Губернатором Алтайского края стал по итогам выборов в 2004 году. Несмотря на всенародную любовь и поддержку, он практически сразу попал под прицел критики за неумелое руководство. Больше всех импичмента добивалось руководство законодательной власти региона. Хотя в декабре 2004 года мне довелось задать президенту вопрос об оценке работы Михаила Евдокимова и его команды. Владимир Путин тогда отметил, что хорошо знаком только с самим Евдокимовым, и что «результаты работы администрации за текущий год вполне можно считать удовлетворительными с точки зрения развития экономики, решения некоторых социальных вопросов».

При этом глава государства тогда ясно дал понять, что его оценка в этом вопросе — не самая значимая: самое главное, как это оценят люди, — пояснил президент. И Михаил Евдокимов тоже всегда так считал.

«Есть такая пословица народная: «Собака лает — караван идет». Я роль каравана играю целый год. Я вам говорю совершенно с полной ответственностью: даже если собрать всех депутатов нашего Законодательного собрания, всех, они вместе в личном порядке, никто вместе не сделали того, что сделал я один. Мы сейчас пишем, кстати, хорошие песни об Алтае, записываем замечательный диск об Алтае, опять же безвозмездно», — такими словами в апреле 2005 года Михаил Евдокимов ответил обидчикам.

Но политический скандал прервала трагическая развязка.

Народный губернатор — такого звания и всенародной поддержки не удостаивался, пожалуй, ни один государственный муж. Его имя в своей памяти земляки увековечили еще при жизни, а похоронили в родном селе — Верх-Обское. Траурную церемонию прощания с ним посетил Владимир Путин.