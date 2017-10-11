Новосибирск, 11 октября, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Будет ли мэр Новосибирска Анатолий Локоть участвовать в выборах губернатора региона, станет известно после главных предстоящих выборов в стране — выборов президента. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 11 октября, заявил сам Локоть.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Есть политическое решение, предстоит пройти большую избирательную кампанию, самую крупную для Российской Федерации. Надо год отработать, и все основные планы сегодня связаны с выполнением тех обязательств и решением тех задач, которые стоят перед городом Новосибирском», — цитируют «Сибновости» мэра.

Ранее секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов уже отмечал «Коммерсанту», что решение относительно участия Локтя в губернаторских выборах пока не обсуждалось, «но уже очевидно, что Анатолий Локоть будет участвовать в губернаторских выборах, так как он единственный, кто сможет составить конкуренцию президентскому назначенцу».

Напомним, что новосибирское региональное отделение КПРФ ещё в мае 2017 года рекомендовало съезду партии кандидатуру первого секретаря областного комитета партии и одновременно действующего мэра Новосибирска Локтя в президенты страны, наряду с председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым.

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Сам Локоть тогда отмечал, что ощущает ответственность перед новосибирцами и одновременно понимает необходимость сохранения партийного единства, а вот участие в президентской кампании для него на тот момент не являлось «самоцелью».

Тем не менее постановление о рекомендации Локтя в качестве кандидата в президенты было принято конференцией подавляющим большинством голосов, но окончательное решение примет съезд партии в декабре.

Новосибирский политолог Сергей Бирюков считает, что намерение Анатолия Локтя отложить решение вопроса о своем участии в президентских выборах 2018 года выглядит логичным и обоснованным.

«С одной стороны, Локтю как «идеологическому» политику в кресле мэра может быть сравнительно непросто взаимодействовать с прагматичным и сравнительно жёстким (с точки зрения стиля) технократом-управленцем, каковым является назначенный и. о. губернатора Новосибирской области Андрей Травников. С другой стороны, реакция представителей различных групп новосибирской элиты, привыкших к автономии и имеющих собственные амбиции, на выдвижение на руководство областью выходца из другого региона создает для Локтя (как более «укоренённого» в областном политикуме деятеля) определенные шансы на выборах губернатора Новосибирской области, если он на них пойдёт. При этом, поскольку КПРФ, как элемент «системной оппозиции», руководствуется в своей деятельности принципами «демократического централизма», решение об участии Анатолия Локтя в выборах того или иного уровня будет принято после процедуры согласований с учётом интересов партии и общей ситуации на уровне общефедеральной политики», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Бирюков.

О том, что новосибирский градоначальник оказался в числе тех, кого председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов внёс для обсуждения в качестве кандидатов на президентские выборы 2018 года, стало известно ещё в марте. Но пресс-секретарь Локтя Артем Роговский тогда же заявил, что «у мэра сейчас очень много забот, и думать о выдвижении в президенты некогда. К тому же ранее он уже заявлял о том, что никуда из родного города уезжать не собирается».

6 октября указом президента Владимира Путина в отставку был отправлен губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, с которым у Локтя, надо сказать, сложились не самые дружеские отношения. Трения возникали как на уровне принадлежности к разным политичеким партиям, так и на межличностном.

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Путин назначил врио губернатора Новосибирской области мэра Вологды Андрея Травникова, которого в регионе встретили если не с неприятием, то с настороженностью.

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Досрочные выборы губернатора Новосибирской области пройдут в начале сентября 2018 года. Точная дата будет названа в первой декаде июня.