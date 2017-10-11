Москва, 11 октября, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram запустил версию на русском языке. Об этом 10 октября сообщил на своей странице «ВКонтакте» основатель Telegram Певел Дуров.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram и его судьбы

«Сегодня мы запускали обновление Telegram — версию 4.4 с трансляцией геопозиции в реальном времени, новым музыкальным плеером и поддержкой нескольких новых языков. В частности, интерфейс Telegram теперь доступен на русском и украинском», — написал Дуров.

Также стали доступны версии Telegram на французском, индонезийском и малайском языках.

Кроме того, в официальном блоге Telegram сообщается, что у сервиса появился ряд новых функций. В частности, появилась возможность транслировать своё текущее местоположение в режиме реального времени. Также в мессенджере будет создан новый медиаплеер.

Новые функции будут доступны для администраторов чатов. Например, в супергруппах администратор сможет скрывать от участников историю сообщений.

Как сообщало ИА REGNUM, Павел Дуров заявил, что может закрыть работу Telegram в России, если «давление» на работу сервиса продолжится. Ранее Роскомнадзор призвал сотрудников компании и лично Дурова предоставить сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации.