Вашингтон, 11 октября, 2017, 08:00 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на встрече с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером заявил, что Вашингтон идет по правильному пути, а неверно шли предыдущие администрации. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Так он прокомментировал высказывание сенатора-республиканца Боба Коркера о том, что политика главы Белого дома может поставить США «на путь к третьей мировой войне». «На неверном пути», а точнее, на пути «к очень большой проблеме, какую мир раньше никогда не видел», находились предыдущие президенты страны.

Это происходило последние 25 лет, считает Трамп. «До этого мы шли по неверному пути. Вам нужно просто посмотреть», — сказал глава Белого дома.

Ранее глава сенатского комитета по международным делам Боб Коркер заявил, что действия Дональда Трампа на президентском посту напоминают его реалити-шоу «Кандидат» (The Apprentice). И такое поведение лидера страны может привести США к Третьей мировой войне.

Также сенатор напомнил о чрезмерной активности Трампа в соцсети Twitter, которая создавала проблемы на дипломатических переговорах. Конкретных примеров он не привел.

Трамп ему ответил, в том же Twitter. «Он хотел стать госсекретарем, я сказал «Нет, спасибо», — напомнил президент США. На это Коркер ответил, назвав Белый дом «ясельной группой» для взрослых.

Ранее 10 октября в пресс-службе Белого дома сообщили, что Трамп обсудил с группой по национальной безопасности ответ Вашингтона на возможную агрессию со стороны Северной Кореи. Уточняется, что встреча преследовала цель получить данные от главы Пентагона Джеймса Мэттиса и Джозефа Данфорда — руководителя Объединенного комитета начальников штабов.

На встрече были затронуты все варианты ответных действий в случае агрессии со стороны КНДР в любой форме или «превентивных действий в случае ядерной угрозы КНДР в отношении США и их союзников».

В этот же день в акватории Японского моря вблизи границ с Северной Кореей в рамках совместных учений с ВВС Японии и Южной Кореи были проведены ночные полеты Б-1 ВВС США.

Ситуация вокруг КНДР накаляется не первый месяц, и не последнюю роль в этом играет риторика Трампа. 19 сентября во время выступления на общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН Трамп пригрозил «полностью уничтожить» КНДР. По его словам, если официальный Пхеньян не остановит свою ядерную программу, угрожающую США и ее союзникам, у Вашингтона просто «не будет выбора».

Не оставляет он в покое и Иран: Вашингтон возобновил противостояние. 5 октября президент США заявил, что Иран не придерживается духа соглашения о мирном характере ядерной программы, продолжая «поддерживать терроризм, распространять насилие, кровопролитие и хаос по всему Ближнему Востоку». Вашингтон должен положить конец продолжающейся «агрессии Ирана и его ядерным амбициям», сказал Трамп.

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Критикуемое главой Белого дома соглашение по иранскому атому удалось достичь при предыдущей администрации президента США Барака Обамы путем долгих переговоров. Согласно договоренностям, Тегеран отказывается от военной составляющей своей ядерной программы, но может и дальше развивать мирный атом под контролем МАГАТЭ.