Киев, 11 октября, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Солдатом ВСУ, воюющим в Донбассе, оказался мужчина, задержанный 9 октября ФСБ на границе России и Украины, сообщает 11 октября пресс-служба штаба «АТО» («антитеррористической операции») на странице в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Согласно сообщению, задержанный украинский военный проходит службу в одном из подразделений, ведущем боевые действия в Донбассе. Решив посетить Россию «по семейным обстоятельствам», солдат получил от командира части устное разрешение покинуть подразделение, после чего без оформления необходимых документов отправился через границу Луганской области Украины в РФ.

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Отмечается, что Военная служба правопорядка ВСУ начала расследование по факту самовольного оставления солдатом воинской части. Помимо этого, командование ВСУ «приняло меры по розыску и выяснению местонахождения» задержанного в России украинского военнослужащего.

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Напомним, ранее на границе между Россией и Луганской областью Украины был задержан человек, который представился солдатом ВСУ. Военнослужащий был задержан сотрудниками ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.