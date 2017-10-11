Москва, 11 октября, 2017, 07:05 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже открылись 10 октября снижением по доллару и евро. Укрепление рубля связано с подорожанием нефти и общим ослаблением американской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В первой половине торгов курс доллара снизился до 57,80 руб., курс евро — до 68,17 руб. Стоимость Brent выросла на 2%, до $56,88 за баррель на намерениях Саудовской Аравии сократить экспорт нефти в ноябре на 560 тыс. баррелей в сутки.

На американской сессии торги по рублю прошли спокойно. Пара доллар/рубль консолидировалась на уровне 57,95 руб. Курс евро восстановился с 68,17 до 68,50 руб. на фоне укрепления единой валюты на рынке Форекс.

Сегодня, 11 октября, Brent торгуется в плюсе на 0,24%. Торги откроются незначительным ростом по рублю. Эффект от нефтяного рынка будет недолгим.

Трейдеры, торгующие рублём, перестанут реагировать на динамику нефтяных котировок, пока цена не закрепится выше 57,25 руб. Зато у рубля будет поддержка от Минфина РФ.

Ведомство проведёт аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ на общую сумму 30 млрд рублей. По доллару ожидается восстановление в район 58,35/58,40 руб., по паре евро/рубль — до 68,90 руб.

Напомним, 10 октября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 34,25 коп. (-0,59%), до 57,98 руб., курс евро остался на уровне 68,49 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,5 млрд (-30,55%), евро/рубль — 199,1 млн евро (-14,18%).

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