Хабаровск, 11 октября, 2017, 06:43 — ИА Регнум. Хабаровск накрыло дымом из-за природных пожаров, которые действуют на территории соседних регионов Дальнего Востока. В самом крае пожароопасная обстановка спокойная, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дым от лесного пожара

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По данным Дальневосточного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предельно допустимые концентрации оксида углерода в воздухе не превышены. В Рослесхозе отмечают, что в соседних регионах действуют лесные пожары.

В среду, 11 октября, на территории Приморского края тушат 56 возгораний, их площадь превышает 2,6 тыс. гектаров леса. На ликвидацию природных пожаров брошены почти 600 человек и 120 единиц техники. Дополнительные силы были запрошены у МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае 10 октября было зарегистрировано 65 лесных пожаров. На территории Артёма, Дальнегорска и Владивостока, а также Кавалеровского, Тернейского, Чугуевского районов введён режим ЧС.