Вашингтон, 11 октября, 2017, 05:49 — ИА Регнум. С недостатком медицинских препаратов столкнутся жители США после урагана «Мария», повредившего ряд фармакологических заводов в Пуэрто-Рико, 11 октября сообщает Reuters.

tpsdave Ураган

Как отметил Скотт Готтлиб, возглавляющий Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при министерстве здравоохранения и социальных служб США, недостаток препаратов начнет ощущаться примерно к концу октября.

По его словам, не все предприятия закрыты — многие продолжают функционировать.

«Однако в целом у них работает один из пяти конвейеров на 20%, или 80%, или 50% своей мощности», — сказал чиновник.

Отмечается, что в Пуэрто-Рико производится около десяти процентов всех лекарств для американцев.

Напомним, атлантический тропический циклон 5-й категории «Мария» разбушевался в середине прошлого месяца. 16 сентября он развился из тропической волны. 19 сентября вызвал катастрофические разрушения на острове Доминика, в Гваделупе, на Мартинике и острове Санта-Крус.

В Пуэрто-Рико стихия начала бушевать 20 сентября, сильно повредив инфраструктуру острова. Без электричества осталось 3,4 млн человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло заявил, что жертвами «Марии» стали 34 человека.

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