Сан-Франциско, США, 11 октября, 2017, 05:43 — ИА Регнум. Жертвами лесных пожаров, которые бушуют на севере штата Калифорния, на данный момент считаются 15 человек, сообщает The New York Times.

Лесной пожар

По информации на 10 октября, в штате насчитывается 17 крупных очагов пожара. Общая площадь возгорания составляет 465 квадратных километров. За сутки огонь распространился почти на 150 квадратных километров.

В настоящий момент в тушении пожаров задействованы несколько тысяч пожарных. Тушение огня также ведется с использованием пожарных самолетов на основе Boeing-747.

Напомним, 9 октября в округах Юба, Напа и Сонома на севере Калифорнии из-за пожаров был введен режим чрезвычайного положения. Аналогичный режим ЧС был введен в сентябре в Лос-Анджелесе.

Всего с начала «сезона пожаров» весной 2017 года в Калифорнии уже выгорело 34,5 тысячи квадратных километров территории.