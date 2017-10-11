Вашингтон, 11 октября, 2017, 05:11 — ИА Регнум. Помощь будет оказана пострадавшим от разбушевавшихся лесных пожаров в штате Калифорния (США), сообщил журналистам в Белом доме американский президент Дональд Трамп.

Лесной пожар

В преддверии встречи с хоккеистами клуба «Питтсбург пингвинз» президент США сказал, что по калифорнийскому округу Напа был нанесен удар: из-за пожаров погибли люди. Американский лидер отметил, что уже обещал помощь главе региона Джерри Брауну.

«Я говорил с губернатором штата Брауном вчера вечером и дал ему знать, что федеральное правительство не оставит в беде жителей Калифорнии», — сказал президент.

Напомним, на севере Калифорнии бушуют лесные пожары. В регионе из-за пожаров погибли 15 человек и свыше ста получили травмы. Полторы тысячи строений разрушено. В восьми округах объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября в Калифорнии эвакуированы почти 20 тысяч человек. Режим ЧС действует с 9 октября на территории округов Напа, Юба и Сонома.