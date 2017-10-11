Анкара, 11 октября, 2017, 04:29 — ИА Регнум. Турецкий суд приговорил журналистку The Wall Street Journal Айлу Айбарлак к двум годам и одному месяцу тюремного заключения, передает Reuters.

Суд

Осуждение журналистки произошло заочно — госпожа Айбарлак в данный момент находится в Соединенных штатах.

Журналистка с двойным гражданством США и Турции была признана виновной в «пропаганде терроризма» — предметом внимания правоохранителей стали статьи Айбарлак о курдских боевиках.

Издание Thw Wall Street Journal сообщило, что Айбарлак намерена обжаловать приговор, дистанционно — в Турции журналистке угрожает немедленное задержание.

Напомним, турецкое правительство «Рабочая партия Курдистана» (РПК) и другие курдские объединения террористическими группировками и ведет с ними войну как на территории Турции, так и в соседней Сирии, на север которой турецкие военные вторглись для проведения «антитеррористической» операции «Щит Евфрата».