Токио, 11 октября, 2017, 04:13 — ИА Регнум. На острове Кюсю впервые за шесть лет проснулся вулкан Симмоэ — метеорологи фиксируют начало извержения, передает Kyodo News.

Ray_go Извержение вулкана Симмоэ

Начало вулканической активности вулкана Симмоэ зафиксировано в 5:34 утра по местному времени (23:34 10 октября по Москве).

В настоящий момент столб пепла и дыма поднимается над вулканом до высоты 300 метров, возможно усиление вулканической активности.

Уровеь опасности вулкана для жителей префектур Кагосима и Миядзаки оценивается в 2 балла из 5 возможных. Граждан просят держаться от Симмоэ на почтительном расстоянии.

В последний раз вулкан Симмоэ, являющийся частью горного хребта Киришима, извергался 7 сентября 2011 года.