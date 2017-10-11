Петропавловск-Камчатский, 11 октября, 2017, 04:12 — ИА Регнум. На Камчатке утром 11 октября вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 8 км. Туристам в район вулкана выдвигаться не рекомендуют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом управлении МЧС России.

NASA Вулкан Шивелуч

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Видеоданные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения показали, что высота выброса пепла не превысила 8 км, при высоте вулкана 3,3 км. Пепловый шлейф распространился на 5 км в сторону Срединного хребта, в населённых пунктах Усть-Камчатского района выпадения пепла не зафиксировано.

Вулкану Шивелуч присвоен оранжевый код опасности, туда не рекомендуют водить туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 октября в 58 км от берегов Камчатки в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,8. Ранее, 4 октября, в акватории Берингова моря произошло землетрясение магнитудой 4,7. На территории населённых пунктов Камчатского края сейсмособытие не ощущалось.