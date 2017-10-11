Бомбардировщики ВВС США направлены к границам Северной Кореи
Токио, 11 октября, 2017, 03:43 — ИА Регнум. Два бомбардировщика Б-1 ВВС США провели тренировочный полет вблизи границ Северной Кореи, сообщает Reuters.
Согласно официальному релизу Тихоокеанского командования ВМФ США, ночные полеты в акватории Японского моря вблизи границ с КНДР были проведены в рамках совместных учений с ВВС Японии и Южной Кореи.
Сообщается, что учения были проведены для «демонстрации силы» и в связи с «высокой напряженностью» на Корейском полуострове.
Слово «провокация» в официальном документе не звучит. Об ответе КНДР на учения вблизи ее границ не сообщается.
Напомним, ранее представители ЦРУ заявляли, что 10 октября КНДР готовится осуществить «ракетные провокации» в связи с годовщиной основания Рабочей партии Северной Кореи, однако этого не случилось.
Читайте также: КНДР готовит новые «ракетные провокации» — Fox News