Москва, 11 октября, 2017, 02:44 — ИА Регнум. Заявление чешского президента Милоша Земана о том, что потеря Крыма Киевом — «завершенное дело», а попытка отнять у России территорию приведет к войне на европейских землях, является холодным душем для русофобов, заседающих в Парламентской ассамблее Совета Европы, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Miloslav Hamřík Милош Земан

«Депутаты ПАСЕ живут в мире собственных истерик и бессмысленных резолюций. Земан откровенно сказал им об этом, — говорится в сообщении. — Холодный душ, особенно для русофобов».

Напомним, 10 октября, выступая в ПАСЕ, Земан заявил о бессмысленности и опасности развития темы по отторжению Крыма от России, поскольку воссоединение территории с РФ — «дело завершенное». Он пояснил: «Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну».

Отметим, что он упомянул о компенсациях, которые могли бы быть выплачены Украине со стороны России — в случае, если бы между странами смог происходить диалог.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, реакция на речь Земана с украинской стороны была крайне негативной. МИД Украины назвал заявление чешского лидера «преисполненным цинизма».

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Также свое несогласие с Земаном поспешил выразить чешский премьер-министр Богуслав Соботка, заявив, что выступление главы его государства произошло «без мандата от правительства Чехии».