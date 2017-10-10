Анкара, 11 октября, 2017, 00:55 — ИА Регнум. Продолжение газопровода «Турецкий поток» до Сербии является желательным сценарием для Анкары, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телекомпания NTV.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Сербию

«Надеюсь, в ближайшее время газ дойдет до Сербии, и у нее не будет проблемы с газоснабжением», — сказал он.

Выступая на совместной пресс-конференции с Александром Вучичем, президентом Сербии, Эрдоган напомнил о важности «Турецкого потока».

«Наше желание в том, чтобы как можно быстрее газ попал в Европу, и я верю, что [президент России Владимир] Путин тоже положительно смотрит на это», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередные переговоры на высочайшем уровне по «Турецкому потоку» между Россией и Турцией состоялись 28 сентября в Анкаре. Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер рассказал о динамике создания газопровода.