Белград, 11 октября, 2017, 00:54 — ИА Регнум. Анкара ожидает, что газопровод «Турецкий поток» будет продлён до Сербии, и Белград смоет получать газ по этому маршруту с 2019 года. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем 10 октября в Белграде.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Александр Вучич

«Это проект, который проходит через Черноморский регион и далее будет открыт для Европы. Мы будем сотрудничать в области возобновляемых источников энергии, газа. И мы хотим как можно скорее начать поставлять газ нашим друзьям, таким как Сербия», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что проект «Турецкий поток» обсуждался 10 октября на переговорах министров энергетики Турции и Сербии, также Анкара продолжает обсуждать все связанные с проектом вопросы с президентом России Владимиром Путиным.

«Наше желание — чтобы газ как можно быстрее начал поступать в Европу, и я верю, что Путин также положительно смотрит на это», — отметил Эрдоган.

Президент Турции находится в Белграде с трёхдневным официальным визитом. В составе турецкой делегации — восемь министров и 185 представителей бизнеса. По итогам переговоров 10 октября стороны подписали 12 соглашений, в том числе положение о пересмотре соглашения о свободной торговле, документы о сотрудничестве в сферах энергетики, градостроительства, транспорта и инфраструктуры, лесного и водного хозяйства. Президенты двух стран подписали совместную политическую декларацию о создании Высшего совета сотрудничества между Сербией и Турцией.

Стороны договорились наращивать поставки на турецкий рынок продовольствия и сельскохозяйственной продукции Сербии. Как заявил Александр Вучич, взаимный товарооборот двух стран на сегодняшний день составляет 870 млн долларов. Эрдоган, в свою очередь, отметил, что видит своей целью «как можно скорее увеличить его до 5 млрд долларов».