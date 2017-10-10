Москва, 11 октября, 2017, 02:38 — ИА Регнум. Площадка ПАСЕ представляет собой боксёрский ринг, где на Россию набрасывается большое число других боксёров. Такое сравнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» привёл председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Новиков.

Adrian Grycuk Зал заседания ПАСЕ

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«Решения ПАСЕ всегда были антироссийскими. Если представить себе боксёрский ринг, на который выходит Россия и выходит большое количество других разных боксёров, которые на неё набрасываются. Жанр там достаточно однозначный. При том, что в Европе есть большое количество парламентариев, в том числе и членов ПАСЕ, которые нормально относятся к России, которые могут защищать наши интересы, — отметил парламентарий. — Но зацикливаться на подобного рода организациях, которые ничего не решают, в 100% случаев проголосуют против России, не нужно».

Как сообщало ИА REGNUM, выступая в ПАСЕ 10 октября, президент Чехии Милош Земан назвал воссоединение Крыма с Россией случившимся фактом. Однако, по его мнению, если между Москвой и Киевом сложится диалог по Крыму, то Россия могла бы выплатить Украине компенсации.