Москва, 11 октября, 2017, 02:35 — ИА Регнум. Обращение президента Чехии Милоша Земана по Крыму, сделанное на полях ПАСЕ, было адресовано не России, а оголтелому руководству Украины, которое продолжает будоражить всю Европу. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачёв.

En.kremlin.ru Милош Земан и Владимир Путин

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«Заявление Земана носит принципиальный характер, оно может быть прочитано только одним образом: ситуация с Крымом, нравится она кому-то или не нравится, имеет необратимый характер, Крым не может быть отделён от Российской Федерации и возвращён в состав Украины. Это признаётся открыто господином Земаном и осознаётся всеми другими, даже теми, кто нас решительно осуждает», — обозначил член СФ.

«Обращение Земана не к России, оно к Украине, оно к тому оголтелому украинскому руководству, которое сейчас продолжает будоражить всю Европу, не выполняя свою часть минских соглашений, не позволяя объединённой Европе нормализовать свои отношения с Россией, снять санкции и выйти на конструктивное сотрудничество», — добавил Константин Косачёв.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая в ПАСЕ 10 октября, президент Чехии назвал воссоединение Крыма с Россией случившимся фактом. Однако, по мнению Милоша Земана, если между Москвой и Киевом сложится диалог по Крыму, то Россия могла бы выплатить Украине компенсации.