Тирасполь, 11 октября, 2017, 00:38 — ИА Регнум. Пример Каталонии, независимо от того, по какому сценарию будут развиваться события в ближайшем будущем, станет показательным для Приднестровья. Об этом завил директор приднестровского Института социально-политических исследований и регионального развития (ИСПИРР), бывший замглавы МИД ПМР Игорь Шорников, передает корреспондент ИА REGNUM.

President.gospmr.org Флаг ПМР

«Считается, что появление новых государств в мире и в первую очередь в Европе способно резко поднять шансы Приднестровья на международное признание собственной независимости, особенно если новые государства получают суверенитет посредством референдума», — отметил Шорников. По его мнению, между референдумами в Приднестровье и Каталонии есть много общего. Как и в ПМР, референдум в Каталонии проходил против воли центральных властей и был объявлен незаконным. Тем не менее, отмечает Шорников, воля каталонцев, которые, несмотря на жестокое противодействие полиции, смогли реализовать свое неотъемлемое гражданское право, оказалась сильнее правовых формальностей.

Мадрид же, проявив неуважение к народу Каталонии, допустил критическую ошибку, уверен исследователь. «Прибегнув к унизительным для людей массовым побоям, правительство Испании заставило даже сомневающихся каталонцев задуматься о политическом самоопределении своей государственности. Процесс запущен, и его уже не остановить», — считает он.

Игорь Шорников отмечает, что власть, которая не уважает мнение народа, теряет свою легитимность. «Те представители власти, которые берут на себя право решать, что является законным, а что — нет, намеренно скрывают из поля зрения общественности аксиому — в демократическом государстве единственным источником власти является народ», — говорит эксперт.

В качестве примера он приводит дискриминационный закон о языках, принятый парламентом Молдавии вопреки воле населения, на рубеже 80-х — 90-х годов прошлого века. Его принятие, по словам Шорникова, запустило процесс самоопределения народа Приднестровья, а дальнейшие попытки руководства РМ силовым путем подавить приднестровскую государственность только укрепили убеждение людей в необходимости строить независимую республику.

«В 1989—1990 годах именно референдарным путем состоялась консолидация государственности в Приднестровье, а в декабре 1991 года приднестровцы на всенародном референдуме высказались за независимость своей республики. В 2006 году опять же на референдуме была подтверждена воля народа жить в независимом от Молдовы государстве», — отметил Шорников.

Возвращаясь к каталонскому референдуму, эксперт полагает, что теперь у властей Испании есть два пути. Либо отказаться от демократической риторики и вернуться во времена диктатора Франко (при этом не имея каких-либо гарантий сохранения целостности государства, хуже того, провоцируя терроризм в собственной стране), либо найти в себе силы и пойти на значительные уступки каталонцам, допустив возможность коренной децентрализации и приведя государственное устройство страны в соответствие со сложившимися реалиями.

«Второй вариант также не гарантирует сохранения Испании в качестве единого государства на долгосрочную перспективу, но он позволяет сохранить гражданский мир и согласие в стране, а это необходимое условие преодоления кризиса», — уверен Шорников.

Для Приднестровья, полагает он, каталонский пример может стать показательным. «Каталония либо обретет независимость и тем самым создаст долгожданный прецедент для Приднестровья, либо Испания пойдет по пути строительства конфедерации и подаст Молдове пример, как следует решать конфликты идентичностей», — резюмировал Шорников.