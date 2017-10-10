Прага, 11 октября, 2017, 00:29 — ИА Регнум. Предложение чешского президента Милоша Земана по Крыму сделано без мандата от правительства, сообщил премьер-министр Чехии Богуслав Соботка в Twitter.

Vlada.cz Милош Земан (слева) и Богуслав Соботка (справа)

Комментируя заявление Земана от 10 октября в Парламентской ассамблее Совета Европы, согласно которому Москва, в случае соответствующей договоренности с Киевом, могла бы выплатить компенсации за присоединение Крыма, Соботка написал:

«Выступление Земана в Совете Европы резко противоречит нашей внешней политике, и президент не имел мандата от чешского правительства».

Соботка отметил, что его страна уважает международное право.

«Санкции ЕС против России связаны с выполнением Минских соглашений, и эти соглашения не могут быть нарушены», — отметил он.

Напомним, в ПАСЕ Земан предложил закрыть крымский вопрос, заявив, что воссоединение Крыма с Россией — это «случившийся факт». Москва, по его мнению, могла бы выплатить какие-то компенсации Киеву, если соответствующий диалог между странами получится.

Относительно истории Крыма, вошедшего в 1954 году в состав Украинской Советской Социалистической Республики, то эта инициатива генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева, по мнению Земана, была крайне глупой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский МИД среагировал на заявление чешского лидера, назвав его предельно циничным. Дело в том, что Украина не намерена торговать «своими ценностями и своей свободой».