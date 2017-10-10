Барселона, Испания, 11 октября, 2017, 00:12 — ИА Регнум. Глава каталонского Женералитата Карлес Пучдемон в торжественной обстановке подписал Декларацию о независимости Каталонии. Об этом накануне, 10 октября, сообщила пресс-служба каталонского Женералитата на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

Catalangovernment.eu Карлес Пучдемон

Пучдемон в присутствии множества журналистов, а также депутатов каталонского законодательного собрания подписывает Декларацию о независимости Каталонии.

«Учреждаем Каталонскую Республику как независимое и суверенное, правовое, демократическое и социальное государство», — сказано в тексте Декларации.

Подписи под этим явно историческим документом поставили: сам Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, председатель парламента Каталонии Карме Форкадель и 72 депутата законодательного собрания, образующие правящее большинство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Пучдемон представил каталонскому заксобранию официальные результаты референдума по вопросу независимости Каталонии от Испанского королевства.

Этот референдум прошел 1 октября. За выход из состава Испании высказались 2 миллиона 44 тысячи 38 человек из 2 миллионов 286 тысяч 217 проголосовавших — то есть 90,18%. Против проголосовали 7,83% (177 547 человек). Пустые бюллетени опустили в урну 1,98% участников плебисцита. Явка составила почти 43% от примерно 5 миллионов 300 тысяч имеющих право голоса.

Согласно действующему местному законодательству, через два дня после официального завершения подсчёта голосов (подсчёт был завершен 6 октября) глава местной исполнительной власти (Женералитат) может объявить о независимости региона, если большинство участников референдума за это проголосовали.

Выступая накануне в заксобрании Пучдемон объявил о создании нового независимого государства Каталония с республиканской формой правления.

При этом он предложил заксобранию временно приостановить действие Декларации о независимости Каталонии, чтобы была возможность вступить в переговоры с испанским правительством по вопросу реализации волеизъявления народа Каталонии.

В Мадриде, однако, уже заявили, что не признают никакой независимой Каталонии и испанские власти готовы ответить на заявление Пучдемона как политически, так и юридически.