Сочи, Краснодарский край, 10 октября, 2017, 23:47 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон обратился к президенту России Владимиру Путину с пожеланием восстановить в полном объёме торгово-экономические связи между двумя странами. Как сообщил по итогам переговоров с Путиным в Сочи Додон, Кишинев также рассчитывает на активное участие России в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, в рамках которого Молдавия настаивает на соблюдении принципов суверенитета и «территориальной целостности» с предоставлением особого статуса Приднестровью, передает корреспондент ИА REGNUM.

Presedinte.md Игорь Додон и Владимир Путин

Додон поблагодарил российского лидера за возобновление экспорта молдавской продукции на российский рынок и амнистию для молдавских трудовых мигрантов. Молдавский президент также высказал заинтересованность в сотрудничестве в рамках СНГ и других международных объединений и подчеркнул важность для Молдавии получить статус наблюдателя при Евразийском Экономическом Союзе. Додон отметил положительную роль, которую сыграла и продолжает играть нынешняя миротворческая операция с участием российских миротворцев в установлении мира на Днестре.

При этом, по его словам, «далеко не всех в молдавской политической элите устраивает подобное улучшение молдавско-российских отношений и развитие нашего стратегического партнёрства». «Правительство и парламентское большинство, контролируемое странами Запада, всеми силами пытается подорвать отношения между нашими странами», — уверяет Додон.

Он заявил, что категорически осуждает любые антироссийские проявления в деятельности властей Молдавии, такие как депортации из страны российских должностных лиц, журналистов и артистов, антироссийскую пропаганду государственных СМИ. «Заверил президента России, что не подпишу ни один антироссийский закон, даже если парламентское большинство проголосует за него повторно. Это, в частности, касается и законопроекта о запрете трансляции российских новостных и информационно-аналитических передач на территории Молдавии», — добавил президент Молдавии.

Додон обратился к Путину с просьбой расширить список молдавских предприятий, которым будет открыт доступ на российский рынок и предоставить миграционную амнистию дополнительному числу граждан Молдавии. «Уверен, что наши отношения с Россией — главным стратегическим партнёром Молдавии — будут только усиливаться, несмотря на все чинимые нам препятствия», — подвел итог Додон.

Российский президент в свою очередь отметил, что высоко ценит усилия Додона по нормализации молдавско-российских отношений. «Мы видим, что процесс идет непросто, но исходим из того, что в его положительном завершении заинтересованы как народ Молдовы, так и народ России», — подчеркнул Путин, добавив, что шаги России нацелены на нормализацию отношений между странами.

«Это сделано не то чтобы авансом, но с целью поддержки ваших усилий, направленных на нормализацию российско-молдавских отношений. Мы надеемся, что люди это увидят и поддержат те силы в стране, которые нацелены на улучшение и строительство нашего сотрудничества», — подвел итог Путин.

ИА REGNUM напоминает, что президент в Молдавии обладает декоративными полномочиями и фактически лишен рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны. Вся полнота власти в стране сконцентрирована в руках лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, имя которого Додон в своих выступлениях даже не осмеливается произнести. В то же время Додон и его Партия социалистов по многим вопросам активно взаимодействуют с Плахотнюком, в частности, поддержали переход к смешанной системе выборов, которая с большой вероятностью позволит Плахотнюку остаться у власти и после выборов 2018 года.