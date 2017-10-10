Москва, 10 октября, 2017, 20:51 — ИА Регнум. 10 октября между сборными России и Ирана был разыгран товарищеский матч, завершившийся со счетом 1:1.

Andy03 Футбол

На 57-й минуте форвард «Рубина» Сердар Азмун открыл счет, замкнув прострел Мехди Тареми — 0:1.

Через 17 минут форвард «Ростова» Дмитрий Полоз сравнял счет после ассиста Александра Самедова — 1:1.

Статистика матча (Россия/Иран)

Удары 9/7

Удары в створ 4/3

Владение 67%/33%

Фолы 15/12

Составы на матч:

Россия: Лунев, Рауш, Кудряшов, Фернандес, Кутепов, Васин, Тарасов, Ерохин, Миранчук, Кокорин, Смолов.

Иран: Беиранванд, Хоссейни, Пуралиджани, Гафури, Вахид, Хаджсафи, Эззатоллахи, Азмун, Тареми, Джаханбакш.

Главный арбитр матча: Милорад Мажич.

Голы: Азмун 57 — 0:1, Полоз 74 — 1:1.