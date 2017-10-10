Россия и Иран сыграли вничью — 1:1
Москва, 10 октября, 2017, 20:51 — ИА Регнум. 10 октября между сборными России и Ирана был разыгран товарищеский матч, завершившийся со счетом 1:1.
Andy03
Футбол
На 57-й минуте форвард «Рубина» Сердар Азмун открыл счет, замкнув прострел Мехди Тареми — 0:1.
Через 17 минут форвард «Ростова» Дмитрий Полоз сравнял счет после ассиста Александра Самедова — 1:1.
Статистика матча (Россия/Иран)
Удары 9/7
Удары в створ 4/3
Владение 67%/33%
Фолы 15/12
Составы на матч:
Россия: Лунев, Рауш, Кудряшов, Фернандес, Кутепов, Васин, Тарасов, Ерохин, Миранчук, Кокорин, Смолов.
Иран: Беиранванд, Хоссейни, Пуралиджани, Гафури, Вахид, Хаджсафи, Эззатоллахи, Азмун, Тареми, Джаханбакш.
Главный арбитр матча: Милорад Мажич.
Голы: Азмун 57 — 0:1, Полоз 74 — 1:1.