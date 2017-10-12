Москва, 12 октября, 2017, 04:21 — ИА Регнум. Вот уже в общей сложности 18 лет главой Российской Федерации является отметивший 8 октября 65-летие Владимир Путин. О том, какой путь прошла страна за последние 20 лет и какова роль лидера в позитивных сдвигах, пишет редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Находившаяся на грани распада, в положении, которое вполне можно характеризовать как катастрофическое, Россия за 20 лет сумела отойти от края пропасти, улучшив материальное положение своего населения и став существенным игроком на международной арене. Оказалось, что эти два процесса связаны, решимость не уступать в глобальных конфликтах опирается на внутреннюю стабильность, в свою очередь, делая возможным дальнейшее улучшение ситуации в целом. Хотя чем дальше, тем больше складывается впечатление, что даже самое минимальное улучшение положения в России вызывает неприязнь на Западе.

Это та ситуация, с которой приходится иметь дело нынешнему президенту России, одновременно решая проблемы, связанные с повышением внутренней прочности страны, дальнейшим преодолением наследия темных 90-х. Одним из последних шагов на этом пути стала череда кадровых назначений в губернаторском корпусе осенью 2017 года, в результате которых за две недели были сменены восемь губернаторов, а с начала текущего года — 14. Кадровые перемены в вертикали власти — необходимое условие ее совершенствования, впрочем, содержательные изменения в управлении — важнее: российское общество должно получить четкую идеологию развития на принципах социальной справедливости.

Читайте подробности: Владимир Путин готовит страну и элиту к переменам

Читайте также другие статьи Юрия Баранчика по широкому спектру социально-политических вопросов.