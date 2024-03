Москва, 11 октября, 2017, 03:58 — ИА Регнум. Российские военные силы располагаются на российской территории и не продвигаются к границам НАТО, в отличие от войск альянса, и тем не менее он серьезно обеспокоен ростом российской военной силы в Арктике. О том, чем, по версии СМИ, Запад отвечает на «угрозу России», пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова в обзоре иностранной прессы.

«В Арктике уже более десяти лет функционирует корабль, способный на борьбу с российскими комбатантами», — пишет американский ресурс We are the Mighty («Мы могучие»).

Речь идет о пять фрегатах типа «Фритьоф Нансен» совместного испано-норвежского производства. Задачи этих судов — противолодочная оборона и борьба с надводными кораблями. Описывая характеристики кораблей, включающие, помимо прочего, «две ракетные пусковые установки для запуска четырех ядерных ракет», издание приходит к выводу, что «российские корабли могут столкнуться с большими трудностями в войне в Арктике».

А вот Европу интересует совсем другое. Арктическая железная дорога между Финляндией и Норвегией не только соединила бы эти две страны, но и стала связующим звеном с проектом Китая «Один пояс — один путь», участвуя таким образом в создании единого торгового сообщения между Северной Европой, Россией и Азией.

«Разработчики проекта «Арктического коридора» считают китайский проект «Один пояс — один путь» очень важным, поскольку он предоставляет альтернативу для соединения Азии с Арктикой и Европой», — пояснил Тимо Лохи, представитель финско-норвежского проекта, в интервью изданию Asia Times.

Для Норвегии в этом проекте, по мнению министра транспорта Норвегии Хетила Сулвик-Ульсена, одни преимущества, включая создание новых автодорог, модернизацию порта и железнодорожных путей.

