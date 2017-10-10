Лондон, 10 октября, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Соединенное Королевство может присоединиться к соглашению о зоне свободной торговли между государствами Северной Америки (Канадой, США и Мексикой) — НАФТА в случае, если переговоры по заключению нового торгового соглашения с Европейским союзом не увенчаются успехом, сообщило британское издание Daily Telegraph во вторник, 10 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

На данный момент британское правительство нацелено на то, чтобы не допустить массивного экономического спада после выхода страны из состава ЕС и из единого европейского рынка. Министерство международной торговли Британии сейчас занимается разработкой «Проекта После», который предлагает возможные вариации участия Соединенного Королевства в двусторонних и многосторонних международных торговых соглашениях. Среди них рассматриваются НАФТА, CANZUK (Канада, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания) и другие. При этом подчеркивается, что сделка с НАФТА может стать крупнейшим экономическим проектом Великобритании пост-Brexit.

Соглашение о НАФТА было заключено в 1994 году между США, Канадой и Мексикой. Не исключено, что в ближайшее время соглашение о свободной торговле будет претерпевать ряд изменений, учитывая угрозы со стороны американского президента Дональда Трампа выйти из договора ввиду его существенных недостатков.

Напомним, что Лондон также опубликовал первоначальные планы по нерегулируемому выходу из ЕС. И если соглашение с ЕС не будет достигнуто, то, в сущности, дальнейшие торговые отношения Британии с Европой должны будут определяться общими правилами Всемирной торговой организации (ВТО).

Тем временем, чтобы предотвратить длительные пробки, особенно в паромных портах, Великобритания проводит внутренние таможенные проверки товаров из ЕС. Сейчас, когда в Брюсселе проходит уже пятый раунд переговоров, причем, надо заметить, не очень успешно, многие расценивают этот шаг в качестве попытки Лондона оказать давление на ЕС. Однако правительство Лондона подчеркивает, что выход Британии из ЕС без торгового соглашения вообще никогда не входил в планы Соединенного Королевства. Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис должен был отправиться в Брюссель во вторник для участия в переговорах.

Тем временем в самом Лондоне продолжаются спекуляции о предстоящих кадровых перестановках. По данным британских СМИ, премьер-министр Мэй всерьез рассматривает вопрос консолидации ее позиции в кабинете министров.

Как раннее сообщало ИА REGNUM, в центре этих спекуляций находится фигура министр иностранных дел Бориса Джонсона, который, по его же словам, может быть переведен на иную должность в кабинете министров.