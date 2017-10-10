Лондон, 10 октября, 2017, 19:49 — ИА Регнум. В Лондоне произошло очередное нападение на людей с применением кислоты, сообщил 10 октября журналистам представитель полиции Лондона.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Уточняется, что инцидент произошел на востоке британской столицы в районе Баркинг. Двое мужчин получили повреждения от нападения с применением вещества, разъедающего ткани.

Лондонская полиция расценила этот инцидент как проявление агрессивного поведения на дороге.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные нападения с использованием химических кислот превратились в одну из визитных карточек Лондона. 455 подобных случаев были зафиксированы в 2016 году, а за первый квартал 2017 года произошло более 100 таких нападений.

Из-за массового характера таких инцидентов глава британского МВД Амбер Радд заявила, что в Великобритании планируется запретить продажу кислот лицам, не достигшим возраста 18 лет.