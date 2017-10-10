Слуцкий: Россия не будет платить за Крым
Москва, 10 октября, 2017, 19:45 — ИА Регнум. Заявление президента Чехии Милоша Земана, признавшего по сути присоединение Крыма к России свершившимся фактом, можно только приветствовать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
«Однако его предложение выплатить Украине компенсацию в какой-либо форме не выдерживает критики. Россия ничего никому платить не будет», — заявил парламентарий.
Крым — это не предмет торга или сделки, подчеркнул глава комитета.
«Воссоединение полуострова с РФ произошло на основе прямого волеизъявления его народа, господин президент, а не путем купли-продажи», — заявил Слуцкий.
Президент Чехии Милош Земан предложил, что Россия могла бы договориться с Украиной по Крыму на основе выплаты денежных компенсаций Киеву «в финансовой форме или нефтью и газом». При этом Земан отметил, что русский Крым — уже свершившийся факт, и в случае несогласия Украины на компенсацию начнется «европейская война».