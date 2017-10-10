Москва, 10 октября, 2017, 19:45 — ИА Регнум. Заявление президента Чехии Милоша Земана, признавшего по сути присоединение Крыма к России свершившимся фактом, можно только приветствовать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Prosto_DEN Наш Крым

«Однако его предложение выплатить Украине компенсацию в какой-либо форме не выдерживает критики. Россия ничего никому платить не будет», — заявил парламентарий.

Крым — это не предмет торга или сделки, подчеркнул глава комитета.

«Воссоединение полуострова с РФ произошло на основе прямого волеизъявления его народа, господин президент, а не путем купли-продажи», — заявил Слуцкий.

Президент Чехии Милош Земан предложил, что Россия могла бы договориться с Украиной по Крыму на основе выплаты денежных компенсаций Киеву «в финансовой форме или нефтью и газом». При этом Земан отметил, что русский Крым — уже свершившийся факт, и в случае несогласия Украины на компенсацию начнется «европейская война».