Москва, 10 октября, 2017, 19:37 — ИА Регнум. Составители законопроекта о федеральном бюджете РФ на 2018 год не уделили должного внимания проблемам экологии. К такому выводу пришли эксперты, собравшиеся 10 октября в Общественной палате РФ и обсудившие главный финансовый документ страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

В частности, с критическим замечанием выступил директор программы «Зеленая экономика» Михаил Бабенко:

«Хотел бы отметить, что, к великому сожалению, вопросы качества и охраны окружающей среды остаются неким приставным костылем к социально-экономическому развитию. Финансирование охраны окружающей среды продолжает падать. Очень много полномочий передаётся в регионы без должного денежного обеспечения. Вот простой пример: некоммерческие организации выделяют больше средств на финансирование работ по краснокнижным видам, чем предусматривается федеральным бюджетом. В 2015 году были приняты цели устойчивого развития, но в бюджете это никак не отражено — ни в структуре, ни в букве, ни в духе. Не уверен, что все эти вопросы удастся решить и в 2018 году. Однако вопросы устойчивого развития никто не отменял. Сбалансированность экономики, экологии и социальной сферы должна учитываться не только в заявлениях, но и в бюджетных документах».

Член комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Леонид Шафиров обратил внимание на проблему развития моногородов:

«Когда зовёшь людей в гости, надо убраться. Очень часто бывает так, что крупное градообразующее предприятие закрылось или заканчивает свою деятельность, но оставляет за собой ряд проблем, которые надо решить и на которые нынешний проект бюджета не предусматривает выделения средств. К примеру, остаются так называемые терриконики (крупная насыпь из пустых пород, извлечённых при разработке месторождения — прим. ИА REGNUM ) или шахты, заполненные водой, которую надо откачать. И то, и другое переходит в собственность муниципалитета, у которого нет средств, чтобы справиться с такой проблемой. В бюджете предусмотрены деньги только на те шахты, которые когда-то были государственными и закрылись давно».

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

По его словам, от решения этого вопроса зависит и то, придут ли в такой город инвесторы.

«Мы привлекаем их налоговыми льготами, но нельзя забывать и о том, чтобы ликвидировать терриконики и откачать воду, — уверен он. — Речь идёт о выделении на это миллиардов рублей. Сделать это необходимо, так как когда приходит инвестор и видит, что в той или иной местности повышенный уровень заболеваемости онкологическими заболеваниями из-за того что терриконик дымит и пылит, то это, естественно, не повышает привлекательность этого района в его глазах. Между тем именно региональное неравенство — одна из основных причин бедности».

Напомним, что распоряжением правительства от 29 июля 2014 года в список моногородов входят 319 муниципальных образований, разделённых на категории в зависимости от того, насколько плоха там социально-экономическая ситуация. К числу объектов с наиболее сложным положением отнесены 94 моногорода. Сообщается, что этот перечень будет оставаться «замороженным» до конца 2018 года.