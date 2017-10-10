Москва, 10 октября, 2017, 20:01 — ИА Регнум. Новый президент Российской академии наук Александр Сергеев сегодня, 10 октября 2017 года, провел первое после своего избрания заседание Президиума РАН.

Выступление Александра Сергеева на заседании президиума РАН 10 октября 2010 года

«Мы — голова, мы должны предлагать, координировать, но не натягивать одеяло на себя»,— определил задачу главного научного ведомства ее новый руководитель.

Как известно, Родина начинается не только «с картинки в твоем букваре», но и «с хороших и верных товарищей», поэтому закономерно, что в своем отечестве под названием Российская Академия наук ее новый президент собирает команду, способную, как ему кажется, решить поставленные в предвыборной программе задачи.

На вопрос ИА REGNUM, с чего Александр Сергеев намерен начать на посту президента РАН, академик сделал акцент на необходимости «получить поручение президента страны».

«У нас есть три серьезных вопроса, связанных с теми пока не поручениями, а пожеланиями, которые сформулировал президент страны в отношении Академии наук. Их надо облечь в реальные поручения, и мы будем обсуждать, как правильно это сделать, потому что это должно быть не только мнение президента Академии наук, но и, конечно, мнение Президиума, — подчеркнул Сергеев, добавив относительно первого под его руководством заседания Президиума РАН. — Мне кажется очень важным, как у нас это первое мероприятие пройдет, так и будет заложен вектор дальнейшего направления. Нужно, чтоб было всё активно, дискуссионно».

Впрочем, дискуссий при обсуждении нового состава президиума, тех самых «хороших и верных товарищей», не возникло. Подавляющим большинством были утверждены представленные Сергеевым кандидаты на посты вице-президентов. Их одиннадцать, восемь работают в Москве, а трое представляют регионы: Урал (Валерий Чарушин), Сибирь (Валентин Пармон) и Дальний Восток (Валентин Сергиенко).

В качестве своего первого зама глава РАН представил академика Юрия Балегу. Причем особо отметил в качестве необходимого «бонуса» на этом ответственном посту знание ученым-астрономом шести языков. По словам президента РАН, международному сотрудничеству сегодня придается особая роль. А значит, надо знать «не только английский, но и другие группы языков, особенно южные».

Лишь один член Президиума, академик Лев Зеленый, при голосовании поднял руку «против» предложенного распределения должностей и лиц. Остальные академики поддержали новый состав высшего руководства своего ведомства.

Говоря о ключевых направлениях деятельности руководства РАН, академик Сергеев отметил два: изменение правового статуса Академии наук и получение поручений президента РФ.

«Владимир Владимирович сказал, если Академия наук считает нужным — а мы считаем нужным — вопрос о корректировке статуса должен быть поставлен на повестку дня, но нам нужно сначала получить поручение президента, — заявил Сергеев. — Пока есть некие как бы пожелания, но все это должно быть облечено в форму поручений. Мы сейчас хотели бы получить одобрение Президиума РАН на то, что мы эту деятельность начинаем».

Глава РАН добавил также, что на днях уже были проведены несколько серьезных встреч по этому вопросу, в частности, в администрации президента РФ и в Госдуме.

«Везде есть понимание, что статус Академии наук надо улучшать. Статус должен быть повышен», — подчеркнул глава РАН.

«Он теплый!» И.В. Курчатов, Л.П. Берия, М.В. Келдыш, В.П. Мишин и С.П. Королёв на демонстрации И.В. Сталину плутониевой сферы в 1948 году — фрагмент росписи вокзала в Екатеринбурге

Конкретика прозвучала от нового вице-президента РАН академика Алексея Хохлова. РАН, по его словам, должна получить статус Государственной Академии наук, а не бюджетной организации, так называемого ФГУП, который она имеет сейчас.

Для ученых важно также — и это звучало в выступлениях вице-президента и президента РАН — принять участие в обсуждении «Закона о науке», который представлен Минобром. Через год этот закон будет внесен в Госдуму. Время есть, но не надо тянуть с выводами и предложениями. То же касается участия в работе над государственной программой «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Не так много времени осталось для внесения предложений и замечаний: программа будет принята в 2018 году.

«Одно дело — «кошелек», а правила расходования — это то, что по закону должна делать Российская Академия наук, программа фундаментальных исследований — то, чем РАН должна в ближайшее время заниматься», — отметил академик Хохлов.

Весьма приободрился руководитель ФАНО Михаил Котюков: вероятно, ученые и управленцы нащупали консенсус. Он призвал президиум к активным действиям в этом направлении.

«У нас много совместных задач и очень мало времени для организационной настройки наших взаимодействий, — заявил он во вторник, 10 октября 2017 года. Он отметил также, что «бюджетный процесс набирает максимальные обороты, и нам нужно очень быстро провести согласованные действия, чтобы в новый финансовый год войти с утвержденным научными планами, государственными заданиями, распределенным бюджетом и т.д. Это один из важнейших моментов нашей с вами общей работы».

Архитектура новой стратегии, как стало ясно из всего тона заседания ученого собрания РАН, заключается в том, чтобы «с помощью науки… ответить на большие вызовы», которые стоят сегодня перед страной. Возвращаясь к теме «головы» и «одеяла»: стать вершиной пирамиды преобразований, возглавить процесс научно-технологического развития, но при этом «не тянуть одеяло на себя», учитывать другие мнения, задачи и специфику работы властных структур, министерств и ведомств… Это, кажется, называется — компромисс… Или конформизм?